Etsitkö sijoitusasuntoa? Kiinnitä huomiota tähän lämmitysmuotoon

Energian hinta on noussut talven ja kevään aikana. Nousun taustalla on muun muassa Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuussa.

Rokkasen mukaan paras energiaratkaisu on nyt sellainen, jossa energia on paikallisesti ja kestävästi tuotettua. Esimerkiksi Tampereella riskit energiakulujen kasvuun ovat pienemmät kuin pääkaupunkiseudulla, koska Tampereella on lähdetty satsaamaan uusiin teknologioihin ja bioenergiaan hyvissä ajoin, hän arvioi.