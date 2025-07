Ammattilaiset katoavat rakennusalalta – hallituksen päätös edisti pakoa alalta: "Laskut on maksettava"

Rakennusalalla on huoli osaavan työvoiman vähenemisestä Suomessa. Pitkään jatkunut heikko suhdannetilanne on pakottanut monet rakennusalan ammattilaiset vaihtamaan alaa.

Rakennusala on ollut Suomessa pitkään alamaissa, kun erityisesti asuntorakentaminen on ollut vähäistä.

Rakennusliitossa on huomattu, että alalta on lähdetty muihin hommiin, kun omalta alalta ei ole löytynyt tarpeeksi tasaisesti töitä.

– Eritoten ansiosidonnaisen työttömyysturvan leikkuri teki sen, että porukka vaihtaa alaa, kertoo Rakennusliiton puheenjohtaja Kimmo Palonen.

Rakennusalalla kausitöitä on paljon. Esimerkiksi asvaltti-, katto-, ja maalaustyöt ovat hyvin sesonkiluonteisia töitä. Talvella tulee väkisin ajanjaksoja, jolloin töitä ei ole.

– Ja kun työttömyysturvaan tuli 20 prosentin leikkuri kahden kuukauden työttömyysjakson jälkeen ja sitten olisi 12 kuukautta oltava töissä, niin monen on ollut pakko vaihtaa alaa. Laskut on maksettava, hän jatkaa.

Palosen mukaan erityisesti nuoret ovat vaihtaneet alaa. Liikettä on ollut esimerkiksi kuljetus-, kiinteistö ja eri teollisuusaloille. Tarkkoja lukumääriä ei ole tiedossa.

Työn tarjonta vähentynyt roimasti

Rakennusalalla on nykyisin tuhansia työpaikkoja vähemmän vuosikymmenen alkuun verrattuna.

Odotuksena on, että rakentajia tarvitaan kohta lisää, kun talouskasvu alkaa. Jos käänne on nopea, alalla voi olla paha työvoimapula. Tämän on huomannut myös alan yritysten edunvalvoja Rakennusteollisuus ry.

– Työpaikkojen määrä on pudonnut 30 000 huippuvuosista. Nykyisessä taloustilanteessa ei voida työllistää huippuvuosien mukaan, kertoo Rakennusteollisuus ry:n pääekonomisti Jouni Vihmo.

– Huoli on se, että riittääkö työvoimaa, kun kasvu lähtee käyntiin. Varsinkin jos Ukraina jälleenrakennus pääsee kovempaan vauhtiin, niin sitten työvoimapulaa on.

Rakennusteollisuuden ennusteen mukaan esimerkiksi korjaus-, toimitila ja infrarakentamisessa päästään tänä vuonna kasvuun, mutta asuntorakentamisessa selkeää kasvua voidaan joutua vielä odottamaan ensi vuodelle.

Näkymät riippuvat jonkin verran siitä, pääsevätkö EU ja Yhdysvallat lähiviikkoina sopuun tulleista.

Jos Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump toteuttaa uhkauksensa korkeista tullimaksuista, Suomen orastava talouskasvu voi tyrehtyä.