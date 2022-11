Nämä tekijät vaikuttavat asunnon arvon säilymiseen – "Nyt entistäkin tärkeämpää"

"Energiatehokkuus nyt entistäkin tärkeämpää"

– Energian hintojen noustessa talojen energiatehokkuus on nyt entistäkin tärkeämpää. Energiatehokkuuttakin on hyvä edistää ennakoiden, sillä lykätty ja yllättävä remontti tulee asujalle usein kalliimmaksi, Roihu sanoo.

Yhtiökokouksessa kannattaakin kysyä, mitä käytännön toimia on tehty ja mitä suunniteltu energian säästämiseksi. Kannattaa myös ottaa selvää, miten on suunniteltu toimittavan yllättävien kulujen edessä: voidaanko asukkailta esimerkiksi kerätä ylimääräiset vastikkeet? Syytä on kysyä myös, miten nousevat kustannukset on huomioitu budjetissa.