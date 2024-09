Tutkimuksen mukaan yksi tekijä voi nostaa Alzheimerin riskiä jopa enemmän kuin mikään muu

Yhdysvaltalaistutkijoiden mukaan altistuminen kirkkaille ulkovaloille yöllä saattaa lisätä Alzheimerin taudin sairastumisen todennäköisyyttä jopa enemmän kuin aiemmin tunnetut riskitekijät, kirjoittavat muun muassa yhdysvaltalaislehti New York Post ja brittilehti The Guardian .

Alzheimerin tauti on muistisairaus, jonka oireet aiheutuvat tiettyjen aivoalueiden vaurioista.

– Yöllinen valosaaste, joka on muokattavissa oleva ympäristötekijä, voi vaikuttaa taudin puhkeamiseen merkittävästi, Chicagossa sijaitsevan RUSH University Medical Centerin apulaisprofessori Robin Voigt-Zuwala toteaa.

Yhdysvalloissa ainakin 19 osavaltiossa on voimassa lainsäädäntö, jolla pyritään vähentämään valosaastetta. Tutkimuksen tekijöiden mukaan tästä huolimatta yövalon määrä on edelleen korkea monissa osissa maata. Yön valoista on haitata myös muun muassa linnuille.