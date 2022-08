Mitä teet istuessasi? Tutkimus: Vastaus kertoo dementiariskistä

Pitkäkestoinen ja toistuva paikallaanolo on tunnetusti haitallista terveydelle. Passiivinen elämäntyyli lisää esimerkiksi tyypin 2 diabeteksen, sydän- ja verisuonisairauksien sekä masennuksen riskiä. Nämä pitkäaikaissairaudet on yhdistetty myös muistisairauksiin .

Etelä-Kalifornian ja Arizonan yliopistojen tutkimus vihjaa, että dementiariskin kannalta merkityksellistä on erityisesti se, mitä ihminen istuessaan tekee. Television katselun kaltainen passiivinen toiminta näyttää olevan aivoille haitallisempaa kuin aktiivisuutta vaativa toiminta, esimerkiksi lukeminen tai tietokoneen käyttö.

Jo aiemmin on havaittu, että aivojen käyttö vaalii niiden terveyttä. Vuonna 2021 ilmestyneessä tutkimuksessa todettiin vaativan ja kognitiivisesti stimuloivan työn voivan pienentää riskiä sairastua dementiaan myöhemmin elämässä. Myös hiljattain ilmestynyt tutkimus osoitti, että aivojen monipuolinen haastaminen on avainasemassa dementialta suojautumisessa .

Liikuntakaan ei kumonnut television katselun aivohaittoja

Tulosten perusteella television tuijottaminen on yhteydessä kohonneeseen dementiariskiin, vaikka ihminen harrastaisi paljon liikuntaa. Löhöämistä ei siis voi täysin kompensoida fyysisellä aktiivisuudella vaan tärkeää olisi käyttää kehonsa lisäksi aivojaan.

Tutkimus ilmestyi arvostetussa Proceedings of the National Academy of Sciences -tiedejulkaisussa.