Turun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt yksimielisesti Länsiradan osakassopimuksen ja siihen liittyvän rahoitussitoumuksen ratahankkeen rakentamisvaiheen käynnistämiseksi.

Pääministeri, Turun kaupunginvaltuutettu Petteri Orpo (kok.) sanoi puheenvuorossaan, että länsirata ei ole vain "tunnin juna Turkuun", vaan sen suurin hyötyjä on Uusimaa.

Hän kritisoi myös näkemystä, jonka mukaan hallituksen infrastruktuurihankkeet painottuisivat Länsi-Suomeen.

– Jos katsoo hallitusohjelman kokonaisuutta, me käytämme länsiyhteyden kehittämiseen 400 miljoonaa valtion rahoitusta, pääradan kehittämiseen 500–600 miljoonaa valtion rahoitusta ja itäisten yhteyksien kehittämiseen 500 miljoonaa, Orpo sanoi.

Vihreiden puheenjohtaja, Turun kaupunginvaltuutettu Sofia Virta sanoi, että epävarmoina aikoina tarvitaan rohkeutta isojen päätösten tekemiseen.

– Tässä on juuri sellainen päätös, joka katsoo kauas eteenpäin, yhdistää Turkua ja muuta Suomea, ei suinkaan ole alueellinen kysymys, Virta sanoi.

– En voisi enempää tätä hanketta kannattaa, hän summasi puheenvuoronsa.

Espoossa asiaa puitu pitkään