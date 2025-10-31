Länsirata-hankkeen osakassopimuksen luonnoksesta syntyi vihdoin tänään sopu valtion ja osakaskuntien välillä. Hankkeen kustannusarvioihin sisältyy olennaisia riskejä, ministeriö toteaa.
Arvio ensimmäisen vaiheen kokonaiskustannuksista on 1,32 miljardia euroa, josta valtio sitoutuu maksamaan 400 miljoonaa euroa, ja osakaskunnat yhteensä 400 miljoonaa euroa.
Lisäksi valtio takaisi enintään 520 miljoonalla yhtiön hankkimaa vierasta pääomaa.
Hankkeen kustannusarvioihin sisältyy kuitenkin olennaisia riskejä, tiedotteessa todetaan.
Huolestunut puheenvuoro
Muun muassa keskustan kansanedustaja Jouni Ovaska (kesk.) huolestui lisäkustannusten riskistä, ja arvioi kustannusten nousevan johtavat siihen, että "miljardit lentelevät ja ministeri Lulu Ranne