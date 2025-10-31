Juuri nyt Avaa

Muun muassa keskustan kansanedustaja Jouni Ovaska (kesk.) huolestui lisäkustannusten riskistä , ja arvioi kustannusten nousevan johtavat siihen, että "miljardit lentelevät ja ministeri Lulu Ranne

Arvio ensimmäisen vaiheen kokonaiskustannuksista on 1,32 miljardia euroa, josta valtio sitoutuu maksamaan 400 miljoonaa euroa, ja osakaskunnat yhteensä 400 miljoonaa euroa.

Länsirata-hankkeen osakassopimuksen luonnoksesta syntyi vihdoin tänään sopu valtion ja osakaskuntien välillä. Hankkeen kustannusarvioihin sisältyy olennaisia riskejä, ministeriö toteaa.

Joutuuko valtio maksumieheksi, jos Länsiradan hinta karkaa käsistä? Tästä sovittiin

(ps.) kuittaa".

Osakassopimuksen luonnoksessa onkin sovittu , että hankkeen mahdollisesta kustannusnoususta ja vieraan pääoman rahoituskustannuksista valtio maksaisi 67 prosenttia ja kunnat 33 prosenttia.

Samalla valtion rahoitussitoumusten enimmäismäärä ei kuitenkaan voisi ylittää missään tilanteessa 920 miljoonaa euroa lisättynä vieraan pääoman rahoituskustannuksilla.

Tänään syntyneessä sopimusluonnoksessa on sovittu, että hankkeessa voidaan siirtyä rakentamisvaiheeseen, jos kuntien ja valtion päätöksentekoelimet vielä hyväksyvät neuvotellun sopimuksen.