Pääradan nopeampi linjaus ratkeamassa vasta ensi vuoden syksynä selvityksen jälkeen – radan varren kunnilla vaikeuksia päästä sopuun

Vaihtoehtoja on kaksi. Joko rata rakennettaisiin Helsingistä uutta lentorataa pitkin Helsinki-Vantaan lentokentän kautta Tampereelle tai Helsingistä lentoaseman jälkeen nykyistä päärataa myötäillen.

Sekä Turun tunnin junalle että Suomi-radalle on päätetty myös hakea EU:n CEF-rahoitustukea.

Helsingillä ja Tampereella ei vielä suosikkia

Esimerkiksi Tampereelle on tärkeää, että Tampereen ja Helsingin väli taittuisi jatkossa noin tunnissa, sanoo pormestari Lauri Lyly STT:lle. Kaupunki ei kuitenkaan tässä vaiheessa rajaa pois vaihtoehtoa, jossa juna pysähtyisi matkan varrella useammin.

– Jos meidän tavoitteisiimme päästään linjausvaihtoehdolla, joka kulkee kaupunkien läpi, niin hyvä on.

– Pääradan geometria on sen verran hankala, että vaikka tehtäisiin oikaisuja ja parannuksia, ne eivät mahdollista kalustoa, joka voisi ajaa 300 kilometriä tunnissa tai kovempaa, hän sanoo STT:lle.

Myös Helsingin tavoitteena on ollut saada nopeampi yhteys Tampereelle. Apulaispormestari Anni Sinnemäki sanoi joulukuussa STT:lle, että yhteyden pitää olla nopeampi kuin tunti ja 18 minuuttia. Tänään pormestari Jan Vapaavuori muotoili, että eri vaihtoehdoissa on eri hyödyt ja haitat.

– Voisi sanoa, että tässä on kantahämäläinen intressi vastaan Tampereen ja Oulun intressi. Helsinki ymmärtää molempia. Me emme halua valita mitään suosikkia. Lopullinen ratkaisu pitää perustua hyviin argumentteihin.

Hämeenlinnan kaupunginjohtaja Timo Kenakkala on sanonut STT:lle, ettei Hämeenlinnaa kiinnosta sellaisen ratayhteyden rakentaminen, joka kulkisi suoraan Tampereelle pysähtymättä Hämeenlinnassa.

Hankeyhtiöissä mukana yhteensä 25 kaupunkia ja kuntaa



Liikenne- ja viestintäministeriön johdolla aloitettiin viime marraskuussa Suomi-radan ja Turun tunnin junan osakassopimusneuvottelut, jotta hankeyhtiöt voitaisiin perustaa valtion ja kuntien kanssa. Neuvotteluryhmiin ovat osallistuneet liikenne- ja viestintäministeriön lisäksi kunnat, valtiovarainministeriö, Väylävirasto ja Suomi-radan neuvotteluihin myös Finavia. Nyt osapuolten kesken on saavutettu yhteisymmärrys osakassopimusten sisällöstä. Hankeyhtiöissä on mukana yhteensä 25 kaupunkia ja kuntaa.

Suomi-radan suunnittelukustannuksiksi on arvioitu 150 miljoonaa euroa. Tästä Suomen valtion osuus on 51 prosenttia eli noin 79 miljoonaa euroa. Lisäksi esimerkiksi Finavia on lähdössä mukaan 16 miljoonalla eurolla, Helsingin kaupunki noin 22 miljoonalla eurolla ja Tampereen kaupunki noin 11 miljoonalla eurolla.