Valtio ja Länsirata-hankkeen osakaskunnat Turku, Espoo, Salo, Lohja, Vihti ja Kirkkonummi ovat neuvotteluissaan päässeet sopuun hankkeen ensimmäisestä vaiheesta.

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) kertoi tänään perjantaina, että neuvottelut niin sanotusta Tunnin junasta on asiallisesti saatu päätökseen.

Osakassopimukseen ja sen liitteisiin tehdään vielä teknistä viimeistelyä, minkä jälkeen sopu siirtyy kuntien ja valtion hyväksyttäväksi.

Osakassopimus voidaan allekirjoittaa virallisesti vasta sen jälkeen, kun kaikkien osakkaiden toimivaltaiset päätöksentekoelimet ovat sen hyväksyneet.

Sopimuksen sisältö tulee julkiseksi ensi torstaina, kun se etenee osakkaana olevien kaupunkien hallitusten käsittelyyn.

Jos kuntien ja valtion päätöksentekoelimet hyväksyvät ratkaisun, hanke voi siirtyä rakentamisvaiheeseen.

Kustannukset voivat nousta

Hankkeen arvioitu hintalappu on 1,32 miljardia euroa. Kustannusarvioon sisältyy tosin epävarmuuksia, joihin muun muassa Väylävirasto on kiinnittänyt huomiota.

– Sopimuksessa on sovittu menettelyistä, joilla riskejä minimoidaan ja hallitaan, mutta kustannusnousun riskejä ei voida kuitenkaan sulkea pois, LVM kertoo .