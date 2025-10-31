Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Jouni Ovaska (kesk.) tyrmää Länsirata-hankkeesta syntyneen neuvotteluratkaisun.

Jouni Ovaskan mukaan ratahankkeen edistäminen on nykyisessä taloustilanteessa vastuutonta, kun riski lisäkustannuksista on hyvin suuri.

Ovaska vetoaa tiedotteessaan kuntapäättäjiin ja kehottaa kuntia pysäyttämään "tämä järjettömyys".

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) kertoi tänään perjantaina, että neuvottelut niin sanotusta Tunnin junasta on asiallisesti saatu päätökseen.

Osakassopimukseen ja sen liitteisiin tehdään vielä teknistä viimeistelyä, minkä jälkeen sopu siirtyy kuntien ja valtion hyväksyttäväksi.

