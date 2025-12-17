Poliisi päätti tutkinnan Sanna Antikaisen kotiin tunkeutuneen humalaisen tapauksessa. Poliisin papereiden mukaan mies kuvaili tapausta ”kännihölmöydeksi”.

Kansanedustaja Sanna Antikaisen (ps.) asuntoon päätynyt mies kertoi eksyneensä taloon humalassa.

Tapaus sattui 21. syyskuuta Outokummussa. Antikainen kertoi poliisille heränneensä aamuviiden jälkeen sohvalta siihen, kun vieras mies selosti jotain sohvan päässä. Antikainen kertoi luonnollisesti säikähtäneensä ja huutaneensa aviomiehensä paikalle. Vieraan miehen istuessa sohvalle Antikainen soitti myös hätäkeskukseen.

– Mies oli erittäin humalassa eikä osannut itse ulos. Mieheni ohjasi hänet ulos talosta poliisin ohjeiden mukaan, Antikainen kertoi poliisin asiakirjojen mukaan.

Myöhemmin aamulla paljastui, että kansanedustajan pihalle oli ulostettu. Pihalta löytyi myös miehen puhelin ja avaimet, jotka tämä kävi hakemassa, samalla pyytäen anteeksi.

Antikainen kertoi miehen sanoneen, että hänelle tuntematon henkilö olisi ohjannut hänet asunnolle. Asuntoon oli päästy talon ovesta, joka oli illalla jäänyt lukitsematta.

Muistikuvat asunnosta alkavat koiran rapsuttelusta

Poliisi kuuli asunnossa ollutta humalaista puhelimitse. Mies kertoi, että oli ollut lauantaina paikallisessa baarissa ja sieltä poistuttuaan juonut viinaa torin penkillä paikalle tulleen tuntemattoman miehen kanssa. Mies muistelee puheen olleen jatkoista ja lähteneensä sen jälkeen kävelemään kotiinsa päin.

– Seuraava muistikuva hänellä on, kun on asunnossa sisällä ja rapsuttaa koiraa ja häneltä kysytään, onkohan hän väärässä paikassa, poliisin asiakirjoissa kuvaillaan.

Humalassa harhaillut muisti, että asunnossa mies oli käskenyt hänet ulos ja hän oli antanut tälle anteeksi pyytäen yhteystietonsa. Hän muisti myös kaatuneensa pihalla ja uskoi silloin pudottaneensa taskustaan pihalle omaisuutensa.

Tuore outokumpulainen uskoi tehneensä ”kännihölmöyden”

Mies kertoi asuneensa Outokummussa vasta vuoden, eikä hän ollut saanut selville, kenen kanssa oli naukkailut viinaa torilla. Mies uskoi eksyneensä asuntoon kuitenkin yksikseen ja luultavasti lähteneensä toriltakin ilman seuraa. Poliisi tuli asiassa siihen käsitykseen, ettei ollut näyttöä, että joku olisi yllyttänyt miestä menemään asuntoon.

Mies kertoi, että hänelle selvisi vasta lompakkoa ja kännykkää hakiessa, kenen asuntoon oli eksynyt. Hän luonnehti tapahtunutta niin sanotuksi ”kännihölmöydeksi”. Hän ilmaisi olevansa pahoillaan tapahtuneesta ja pyytää sitä anteeksi.

Mies olisi ollut valmis sovittelemaan tekemisensä. Antikainen ei kuitenkaan suostunut asiassa sovitteluun, mutta suostui sakkomenettelyyn. Mies sai kotirauhan rikkomisesta 14 päiväsakon rangaistuksen, joka tarkoitti 168 euron seuraamusta.

Antikainen on sairaanhoitaja ja kahden pojan äiti. Hän on toiminut perussuomalaisten kansanedustajana vuodesta 2019.