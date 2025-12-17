Kopra pitää tekoja rasistisina, Mäkelä ei.
Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopran mukaan perussuomalaisten kansanedustajien julkaisemat silmienvenytyskuvat ovat rasistisia. Kopra kommentoi asiaa tiistaina Ylen A-studiossa.
– Tarkoituksesta riippumatta nämä kuvat olivat rasistisia. Piste, Kopra sanoi.
– Erityisesti kansanedustajalta tulee edellyttää sellaista harkintaa, ettei tällaiseen toimintaan, mitä on nähty, tulla lähtemään, hän lisäsi.
0:52Katso kohujupakka tiivistetysti.
Perussuomalaisten ryhmänjohtaja Jani Mäkelä sanoi puolestaan, että tekoja täytyy arvioida sen mukaan, mikä niiden tarkoitusperä on ollut. Hänen mukaansa kuvia ei ollut julkaistu rasistisessa tarkoituksessa.