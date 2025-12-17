SDP:n kannatus kasvaa, kertoo kannatuskysely.
SDP on yhä suosituin puolue, käy ilmi Helsingin Sanomien kyselystä.
SDP:tä äänestäisi nyt 25,3 prosenttia vastaajista. Kannatus nousi viime kuusta 0,6 prosenttiyksikköä.
Toisena on kokoomus 18 prosentin kannatuksella ja kolmantena keskusta 14,8 prosentin kannatuksella.
Puolueiden kannatuksissa on tämän kuun mittauksessa havaittavissa vain pieniä muutoksia HS:n viime kuun kyselyyn verrattuna. Muutokset mahtuvat virhemarginaaliin.
Verian haastatteli tutkimusta varten yli 4 000:ta ihmistä.