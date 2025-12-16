Venäjä voi olla valmis hyökkäämään Eurooppaan lähivuosina, varoittaa EU:n puolustuskomissaari Andrius Kubilius.

Helsingissä vierailleella Euroopan komission puolustus- ja avaruusasioista vastaavalla komissaarilla oli suomalaisille varoitus.

– Tiedustelupalvelumme ovat toistuvasti todenneet, että Venäjä voi olla valmis todella hyökkäämään Eurooppaan, ja testaamaan Naton viidettä artiklaa seuraavien 2–4 vuoden sisällä. Meidän tulee ottaa tämä vakavasti, Andrius Kubilius sanoo.

Kubilius vieraili tänään Helsingissä osallistuakseen Eastern Flank -huippukokoukseen.

Kubiliuksen mukaan Ukrainan rauhan jälkeen Venäjä jatkaa sotatalouden pyörittämistä ja massiivista asetuotantoaan. Siksi Ukrainan sodan päättyminen voi lisätä uhkaa muualla Euroopassa, kuten myös useat muut asiantuntijat ovat todenneet.

– Meidän tulee ymmärtää, että Venäjä ei muuta toimintaansa. Olisi meiltä (Euroopalta) suuri virhe, jos alkaisimme ottaa rennosti, ja lopettaisimme investoimasta puolustuskykyymme Ukrainan rauhan myötä, Kubilius sanoo MTV Uutisille.

Venäjä käyttää puolustukseen jo yli 7 prosenttia bkt:sta