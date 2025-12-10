Yksi lähti joukosta pois, kun Kirkkonummi hylkäsi tällä viikolla Länsiradan osakassopimuksen. Ensi viikolla Salon ja Lohjan valtuustot ratkaisevat kiistellyn junaratahankkeen osalta paljon.
Länsirata-hankkeessa eli Turun ja Helsingin välisen, nykyistä nopeamman ja luotettavamman junayhteyden luomisessa eletään kriittisiä vaiheita.
Hankkeessa mukana olevat kunnat päättävät, hyväksyvätkö ne osakassopimuksen, joka on hankkeesta valtion ja osakaskuntien välillä neuvoteltu.
Suurimmat kaupunkiosakkaat eli Turku ja Espoo ovat sopimuksen hyväksyneet, mutta tällä viikolla pienin osakas eli Kirkkonummi hylkäsi sopimuksen.
Muut ennakoivat kuitenkin sitä, että hanketta voidaan viedä eteenpäin myös ilman Kirkkonummea. Tämä edellyttää tosin sitä, että Länsirata-hanketta karsitaan Kirkkonummen 15 miljoonan euron osuuden verran.
– Mielestäni hanketta tulisi edistää siten, että hankkeen laajuutta supistetaan, joten osakkaiden maksuosuuksiin ei ole tällöin tarvetta palata. Tämä vaatii luonnollisesti osakassopimuksen muuttamisen teknisesti ja myös hankkeen suunnittelua uudelleen Veikkolan asemanseudun osalta, Turun kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen sanoo kaupungin tiedotteessa.
Turkulaiset ovat tarkkoja siitä, ettei Kirkkonummi tai kukaan muukaan ulos jäävä kunta hyödy suoraan Länsiradasta.
– Länsiradalle ei voi tulla vapaamatkustajana, Heikkinen painottaa.