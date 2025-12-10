Juuri nyt Avaa

Liiketoiminta ja kehitys

– Länsiradalle ei voi tulla vapaamatkustajana, Heikkinen painottaa.

Turkulaiset ovat tarkkoja siitä, ettei Kirkkonummi tai kukaan muukaan ulos jäävä kunta hyödy suoraan Länsiradasta.

– Mielestäni hanketta tulisi edistää siten, että hankkeen laajuutta supistetaan, joten osakkaiden maksuosuuksiin ei ole tällöin tarvetta palata. Tämä vaatii luonnollisesti osakassopimuksen muuttamisen teknisesti ja myös hankkeen suunnittelua uudelleen Veikkolan asemanseudun osalta, Turun kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen sanoo kaupungin tiedotteessa.

Muut ennakoivat kuitenkin sitä, että hanketta voidaan viedä eteenpäin myös ilman Kirkkonummea. Tämä edellyttää tosin sitä, että Länsirata-hanketta karsitaan Kirkkonummen 15 miljoonan euron osuuden verran.

Suurimmat kaupunkiosakkaat eli Turku ja Espoo ovat sopimuksen hyväksyneet, mutta tällä viikolla pienin osakas eli Kirkkonummi hylkäsi sopimuksen.

Hankkeessa mukana olevat kunnat päättävät, hyväksyvätkö ne osakassopimuksen, joka on hankkeesta valtion ja osakaskuntien välillä neuvoteltu.

Länsirata-hankkeessa eli Turun ja Helsingin välisen, nykyistä nopeamman ja luotettavamman junayhteyden luomisessa eletään kriittisiä vaiheita.

Yksi lähti joukosta pois, kun Kirkkonummi hylkäsi tällä viikolla Länsiradan osakassopimuksen. Ensi viikolla Salon ja Lohjan valtuustot ratkaisevat kiistellyn junaratahankkeen osalta paljon.

Länsirata mahdollistaisi suoremman ja osittain kaksiraiteisen yhteyden Turun ja Helsingin välillä.

Länsirata mahdollistaisi suoremman ja osittain kaksiraiteisen yhteyden Turun ja Helsingin välillä. MTV / Mapcreator.io

Salo ja Lohja vuorossa

Salon ja Lohjan valtuustot tekevät ensi maanantaina 15. joulukuuta Länsirata-päätökset omien kaupunkiensa osalta.

Valtuustokäsittelyt voivat kuitenkin joskus olla yllätyksellisiä ja Salossa käsittelyssä on mukana lisämauste.

Salossa on vaadittu neuvoa-antavaa kansanäänestystä Länsiradasta ja kaupunginhallitus torjui tämän vain niukasti äänin 7-6.

Jos kansanäänestys toteutuisi, se aiheuttaisi ainakin viivettä ja kielteisen tuloksen yli poliitikoiden olisi hankala tai mahdoton kävellä.