Pia Kauma

– Moni niin sanotusti tavallinen äänestäjä ja kansalainen voi ajatella, että jos kansalainen toimii tietyllä tavalla, niin se ikään kuin antaa myös heille oikeuden toimi sillä tavalla. Tämä joskus tuntuu unohtuvan joiltakin kansanedustajilta, pohtii Kauma.

Perussuomalaisten Jani Mäkelän mukaan Juho Eerola ja Kaisa Garedew ovat jo saaneet rangaistuksensa julkisuudesta aiheutuneen paineen alla. Hän ei halunnut avata, minkälaisia muita sanktioita voi tulla heille, kun perussuomalaisten eduskuntaryhmä käsittelee asiaa torstain kokouksessa.