Silmienvenyttelykuvat ja niistä seurannut kohu aiheutti kiivasta keskustelua MTV:n Eduskunnan takahuone-ohjelmassa.
SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppuraisen mukaan perussuomalaisten kansanedustajien Juho Eerolan ja Kaisa Garedewin silmänvenytyskuvat, kruunustaan luopuneen miss Suomen tueksi, on aiheuttanut hallaa Suomikuvalle maailmalla.
– Etelä-Korea tai Japani ovat aidosti kyseenalaistaneet, että mitä tämä suomalainen touhu oikein on. Finnair, meidän ylpeys, sinivalkoinen pörssiyhtiö on kertonut, että se vaikuttaa heidän strategialleen tärkeisiin Aasian yhteyteen. Tämä on vakava kysymys, sanoo Tuppurainen.
Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja toteaa, että kansanedustajien pitää muistaa, että he toimivat tavallisten suomalaisten esikuvina.