Stubbien asunnolle sankka jono!

Tasavallan presidentin Alexander Stubbin Munkkiniemen väliaikaisessa virka-asunnossa järjestetään tänään avoimet ovet. Ihmisiä on jonottanut paikalle sankoin joukoin.

Yleisöllä on tänään mahdollisuus tutustua tasavallan presidentin Alexander Stubbin Munkkiniemen virka-asuntoon, kun siellä järjestetään Avoimet ovet -tapahtuma kello 11 - 16. Jonoon ei kuitenkaan oteta ihmisiä kello 15 jälkeen.

Paikalle saapui paljon ihmisiä jonottamaan sisäänpääsyä.

Jonottajat odottavat pääsyä tutustumiskierrokselle presidentin ja puoliso Suzanne Innes-Stubbin virka-asuntoon.

Presidentin kanslian mukaan tutustumiskierroksella pääsee tutustumaan kolmeen eri julkiseen tilaan, joissa jokaisessa on esillä presidenttiparin valitsemaa nykytaidetta. Tutustuminen tapahtuu omatoimisesti, mutta paikalla on kanslian henkilökuntaa sekä esillä olevien teosten taiteilijoita. Ohjeen mukaan kierrokseen olisi hyvä varata aikaa noin 20 minuuttia.

Avoimia ovia on järjestetty aiemmin Presidentinlinnassa vuosina 2009, 2011, 2015, 2017 ja 2019.

Eteisessä seisoo laiha susi

Presidentin tämänhetkisen virka-asunnon valtion vierastalon sisääntuloaulan nurkkaa koristaa takajaloillaan seisova laiha susi. Presidentin puolison Suzanne Innes-Stubbin mukaan presidenttipari kutsuu Veikko Hirvimäen yli parimetristä puista taideteosta "meidän sudeksemme".

– Teos on vahva ja karkea, mutta samalla se on luonnollinen ja humoristinen, Innes-Stubb kertoi tiedotustilaisuudessa perjantaina.

Tiedotustilaisuudessa piti alun perin olla paikalla puolisonsa sijaan presidentti Alexander Stubb, mutta presidentin kanslia kertoi hänen matkasuunnitelmiensa muuttuneen äkillisesti. Tilaisuudessa käsiteltiin yksinomaan valtion vierastalossa esillä olevaa nykytaidetta.

Presidentti ja hänen puolisonsa avasivat lauantaina valtion vierastalon ovet kaikelle kansalle.

Helsingissä Munkkiniemessä sijaitsevassa talossa yöpyy tavallisesti Suomessa käyviä arvovieraita, mutta presidentin virka-asunto Mäntyniemi on ollut remontissa viime vuoden maaliskuusta lähtien ja vierastalo toimii väistötilana. Peruskorjauksen on tarkoitus valmistua ensi vuoden keväällä.

Rafael Wardin teos (edessä vas.) tasavallan presidentin väliaikaisessa virka-asunnossa Helsingin Munkkiniemessä.

Innes-Stubbin mukaan presidenttipari on valinnut itse jokaisen talossa esillä olevan teoksen. Heidän johtoajatuksenaan oli valita esille monipuolista, modernia nykytaidetta.

Niin sisääntuloaulassa, edustustilassa kuin sinne johtavassa portaikossa on esillä Heikki Marilan öljyväritöitä. Edustustilan teos Kukat CLXXXII pursuaa kukkasia.

– Läheltä Marilan teokset ovat sotkuisia, ja niitä tekee melkein mieli koskettaa niiden tekstuurin vuoksi, mutta kauempaa katsottuna ne ovat hyvin rauhoittavia, Innes-Stubb kertoi.

Yleisilme vierastalon yleisissä tiloissa on valoisa ja värikäs. Stubbien omat asuintilat ovat vierastalon ylimmässä kerroksessa.

"Näkeminen on ihana tapa kohdata"

Vierastalon ruokailutilaa hallitsee taidemaalari Markku Kolehmaisen puuvanerille tehty öljymaalaus Laura vuodelta 1990. Soikea, pari metriä suuntaansa ulottuva teos on nimetty Kolehmaisen lapsen mukaan.

– Olen nähnyt teoksen viimeksi kolmekymmentä vuotta sitten. Idea lähti siitä, että olin Roomassa, ja siellä oli ovaalinmuotoisia kirkkosaleja, tiedotustilaisuudessa paikalla ollut Kolehmainen kertoi STT:lle.

Itse teosta hallitsevat keltaisen eri värisävyt. Kolehmainen on tyytyväinen teoksen sijoittamiseen valoisalle ja tilavalle paikalle.

– Teos on osa sarjaa, joista yksi on minulla vielä jäljellä kotona. Teoksia oli kuudesta kahdeksaan, ja ne ovat nyt hajonneet maailmalle.

Taidemaalari Marjatta Tapiolan teos 3 kalloa on sijoitettu edustustilaan johtavaan portaikkoon. Teos valmistui viime vuonna.

– Maalaukset ovat aina sellaisia, joille en löydä verbaalista ilmaisua. Siksi ne ovat maalauksia. Mutta tietenkin minulla on aina esittäviä kuvia, ja tässä on minulle klassinen härän kallo, Tapiola kertoi STT:lle.

Tapiolan mukaan hänen on usein vaikea kuvailla teoksiaan.

– Näkeminen on minusta nopea, ihana tapa kohdata vaikka toinen ihminen, esine tai taideteos.

Linnanvouti: Vierastalon remontti onnistunut

Presidentin linnanvoudin Ismo Siikaluoman mukaan viime vuonna valmistuneessa valtion vierastalon peruskorjauksessa pyrittiin rakentamaan ekologisesti. Lisäksi remontissa panostettiin valaistukseen ja pyrittiin käyttämään vaaleita puulajeja.

– Ennen remonttia tilat eivät välttämättä saaneet kovin hyvää palautetta, tämähän oli aika tummanpuhuva tai synkkä. Tiloista haluttiin saada suomalaiset mutta modernit, ja siinä onnistuttiin, Siikaluoma kertoi STT:lle.

Innes-Stubbin mukaan tilat ovat saaneet hyvää palautetta kansainvälisiltä vierailta.

Suomalaisuus on huomioitu vierastalossa myös huonekaluissa ja tekstiileissä, ja esillä on useita design-klassikoita. Myös uudempi suomalainen suunnittelu on päässyt esille. Esimerkiksi edustustilan tuolien tyynynpäällisiksi on valittu kuvittaja Klaus Haapaniemen valasaiheiset päälliset.

Valtion vierastalon suunnitteli arkkitehti Einari Teräsvirta, ja se valmistui vuonna 1984.

