Uudistetussa Finlandia-talossa voi nyt majoittua, ihailla taidetta ja pistäytyä viinikahvilassa – näin upealta siellä näyttää!

Uuden marmoripeitteen ylleen saanut Finlandia-talo avaa ovensa lauantaina.

Uuden ja uljaan marmoripeitteen ylleen saanut Alvar Aallon suunnittelema Finlandia-talo avaa ovensa yleisölle lauantaina.

Finlandia-talon peruskorjaus alkoi kolme vuotta sitten. Lopullinen hinta remontille oli 136 miljoonaa euroa. Kustannusarvio oli alun perin 119 miljoonaa.

Suurin syy perusparannukselle olivat talon halkeilevat marmorilaatat, jotka ovat aiheuttaneet murhetta lähes talon valmistumisesta vuonna 1971 lähtien. Ensimmäisen kerran ne uusittiin vuonna 1998. Talon julkisivun 11 000 marmorilaattaa ovat siis nyt jo kolmannet talon historiassa.

– Uusien marmorilaattojen pitäisi kestää vähintään 50 vuotta. Niitä tutkittiin noin seitsemän vuoden ajan ja niille tehtiin esimerkiksi lujuustestejä, kertoo Finlandia-talon toimitusjohtaja Johanna Tolonen.

Miksi julkisivuun ei sitten valittu tällä kertaa suoraan kestävämpää materiaalia, jos marmorilaattojen vaihto on kuitenkin taas tulevaisuudessa edessä?

– Sitä mietittiin kyllä. Jos olisi löytynyt yhtä upean ja elävän näköinen graniittipinta, niin sitä olisi voitu harkita. Sen tyyppistä ei kuitenkaan ikävä kyllä löytynyt. Uusien marmorilaattojen pitäisi olla kuitenkin aiempaa kestävämpiä, Tolonen sanoo.

Pysyvä Aalto-näyttely

Finlandia-taloon on uuden julkisivun lisäksi tehty peruskorjauksen aikana muitakin muutoksia. Rakennuksessa avautuu kaikille kaupunkilaisille avoin viinikahvila ja myöhemmin tammikuussa a la carte -ruokaa tarjoava bistro.

Kesäkuussa avaa ovensa myös Aino, Alvar ja Elissa Aallon elämäntyötä sekä suomalaisuuden historiaa kuvaava pysyvä näyttely.

– Helsingistä on puuttunut Alvar Aallon suunnittelema tila, joka olisi avoinna ympäri vuoden ja kaikille kaupunkilaisille. Aallon kansainvälisen maineen huomioiden on oikeastaan omituista, että sellaista ei ole ollut, Tolonen sanoo.

Taidetta on nähtävillä uudistuneessa talossa ennen kesääkin, sillä siellä on esillä Helsingin taidemuseon kuratoima näyttely, joka tuo näytteille 70 taideteosta museon kokoelmista. Mukana on muun muassa Susanna Majurin, Nanna Suden, Birger Kaipaisen ja Laila Pullisen töitä. Työt on sijoitettu talon eri tiloihin, kuten aulaan ja majoitustiloihin.

Yksi ilahduttavimmista muutoksista onkin kahden eri asunnon avaaminen majoituskäyttöön.

Aino- ja Elissa -nimisissä huoneistoissa voi yöpyä kummassakin neljä ihmistä. Yhden huoneiston vuorokausitaksa on 350 eurosta ylöspäin.

Aiemmin nämä tilat olivat Finlandia-talon työntekijöiden käytössä, mutta nyt ne avataan yleiseen majoituskäyttöön.

– Ensimmäiset varaukset on jo tehty. Onhan tämä maailmanlaajuisestikin harvinaista tällainen mahdollisuus on tarjolla, Tolonen kertoo.

"Uusi aikakausi Finlandia-talon historiassa"

Finlandia-talossa järjestetään vastaisuudessakin suuria kansainvälisiä kokouksia ja konferensseja. Ensi kesänä Finlandia-talossa järjestetään esimerkiksi Etyjin 50-vuotisjuhla.

– Suurin muutos on kuitenkin se, että nyt avautuva uusi Finlandia-talo aloittaa rakennuksen historiassa uuden aikakauden. Aikaisemmin meidät on tunnettu konsertti- ja kokoustalona ja sisäänpääsyyn on tarvinnut kutsun tai konserttilipun. Nyt kaupunkilaiset ja matkailijat voivat vierailla talossa joka päivä ilman erillistä kutsua.

Finlandia-talon aulasta pääsee talon uuteen viinikahvilaan. Kahvilan terassilla kävijöitä tervehtii Kimmo Schroderuksen viisimetrinen ja 500-kiloinen veistos nimeltään "Viihdyttäjän vapaapäivä".

Avauskonserttina kuullaan Strauss 25-vuotisjuhlakonsertti, joka järjestetään 4. tammikuuta. Sitä seuraa muun muassa Apocalyptican konsertti tammikuun lopussa.

Finlandia-talossa järjestetään avoimien ovien päivä 25. tammikuuta, jolloin tarjolla on opastettuja kierroksia, keskustelutilaisuuksia ja lapsille suunnattua ohjelmaa.

Lue myös: