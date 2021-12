Kuinka saan itsekunnioitukseni takaisin? Raati vastaa: "Toki voit jäädä odottamaan, että kumppanisi jättää sinut, mutta..."

Näin raati vastasi

"Ensimmäinen askel itsekunnioituksen saamiseksi on jättää taaksesi parisuhde, joka syö itsekunnioitustasi. Lähteminen voi olla vaikeaa, mutta täysin sen arvoista. Jos et välitä itsestäsi, ei sinusta välitä kukaan muukaan. Toisinaan on oltava itsekäs." – Nainen, 39, sinkku

"Kirjoitat: kuinka saan itsekunnioitukseni takaisin. Painottaisin tuota viimeistä sanaa. Sinulla siis joskus on ollut parempi itsekunnioitus. Mikä sen vei? Mitä tapahtui? Mikä johti nykytilaan? Tuon tapahtuneen asian selvittäminen ja käsitteleminen, mahdollisesti ammattilaisenkin avulla, on avain muutokseen. Näin uskon." – Nainen, 36, avoliitossa

"Vaikea kysymys, johon on vaikea sanoa suoraa vastausta, koska eri ihmisillä toimivat eri asiat. Kokeile ensin vaikka kirjoittaa ylös asoita, joissa olet onnistunut. Jos miettii koko ajan, että minulla on huono itsetunto, ei se koskaan tule parantumaan. Yritä olla ajattelematta sitä, vaikka se tuntuu haastavalta. Sano joka päivä vaikka päivä yksi uusi hyvä asia itsestäsi peilin edessä; aluksi sen tuntuu "nololta", mutta siihen tottuu nopeasti." – Nainen, 32 seurustelee

"Vaikea kysymys. Tärkeintä on ehkä muistaa se, ettei elämäsi päähenkilö voi olla kukaan muu kuin sinä itse. Totuus on se, että elämä on liian lyhyt huonoihin parisuhteisiin, jotka eivät ole johtamassa mihinkään. Kuralammikossa ei ole pakko lillua, varsinkaan, jos et itse nauti siitä.