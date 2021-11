Sähköt poikki ja netti matalaksi? Suomalaistutkijat selvittävät odotetun massiivisen aurinkomyrskyn vaikutuksia

Aurinkomyrskyihin voi kuitenkin liittyä yllättävän suuria negatiivisia vaikutuksia. Jos purkaus on tavallista voimakkaampi, se voi vahingoittaa esimerkiksi sähköverkkoja, tutkia ja satelliitteja. Esimerkiksi vuonna 2003 keskivoimakas aurinkomyrsky pimensi koko Malmön kaupungin Ruotsissa.

Carringtonin valtava myrsky 1859

Tilastojen perusteella on arvioitu, että Carringtonin tason myrskyjä sattuu noin sadan vuoden välein eli sellainen voisi hyvinkin tapahtua lähivuosina. Sellaisen toteutumisen todennäköisyys on samaa luokkaa kuin pandemian puhkeaminen.

Ihmisten riippuvuus sähköstä ja elektroniikasta on parin sadan vuoden aikana voimistunut radikaalisti, ja massiivisella aurinkomyrskyllä voisi olla tuhoisia vaikutuksia.

Supertietokone apuna

Tähän mennessä suuren aurinkomyrskyn mallintamista on haitannut laskentatehon puute. Suomalaisryhmällä on kuitenkin käytössään kajaanilaisessa datakeskuksessa sijaitseva LUMI-supertietokone. Tavoitteena on entistä tarkempi kuva verrattuna vastaaviin tutkimuksiin maailmalla.