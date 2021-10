Verkon alamaailmasta löytyy joukko, joka kiristää suomalaistenkin rahoja – Mikko Hyppönen on kohdannut verkkorikollisia silmästä silmään

– On mielenkiintoinen tilanne, kun vastapuolella olevien taidot ovat vastaavia kuin meillä, mutta syystä tai toisesta he ovat päätyneet lain toiselle puolelle.

Mahdollisuuksien puute

– Kyllä heitä on, mutta enemmän heitä on kehittyvistä maista eli entisen Neuvostoliiton alueelta, Manner-Kiinasta tai Etelä-Amerikasta ja yhä useammin Afrikasta. Tänä päivänä mahdollisuus tehdä näissä paikoissa isot rahat, on mennä rikolliselle puolelle.

Eri ryhmillä omat motiivinsa

– On ihan perinteisiä hakkereita, jotka eivät pyri tekemään rahaa, vaan tuntevat mielenkiintoa alaan. He pyrkivät murtautumaan järjestelmiin ja rikkomaan lakia ilman sen kummempaa motiivia.

Osa ei pelkää kiinnijäämistä

Länsimaillakin, esimerkiksi Yhdysvalloilla ja Englannilla, on peiliin katsomisen paikka, vaikka niin usein he eivät kiinni jääkään. Kyse on Hyppösen mukaan lähinnä siitä, että he ovat hyökkäyksissään varovaisempia.