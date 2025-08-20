Kokoomusnuoret: Tämä on kokoomuksen häpeä

Kela-korvaukset ovat kokoomuksen häpeä ja 30 euron Kela-korvaukset pitäisi lakkauttaa kokonaan, linjaa puolueen nuorisojärjestö.
Kokoomusnuoret suomii kovin sanoin hallituksen politiikkaa yksityislääkärikäyntien Kela-korvauksissa.
Nuorisojärjestön tiedote on otsikoitu "Kokoomuksen häpeä ovat Kela-korvaukset".
Yksityislääkärikäynnin Kela-korvaus nostettiin vuoden 2024 alussa kahdeksasta eurosta 30 euroon. Ylen mukaan korvaukset ovat jääneet hyvin tehottomiksi. Käynnit ovat kasvaneet vain noin kaksi prosenttia, vaikka kulut ovat kolminkertaistuneet.
Kokoomusnuoret vaatii hallitusta perumaan Kela-korvausuudistuksen ja lakkauttamaan 30 euron Kela-korvaukset kokonaan.
– Kela-korvausten hyödyt valuvat lähinnä niille, jotka kävisivät yksityisellä joka tapauksessa. Tämä on yksinkertaisesti vastuutonta talouspolitiikkaa, jossa rahaa heitetään kankkulan kaivoon, kokoomusnuorten puheenjohtaja Binga Tupamäki sanoo tiedotteessa.
– Kokoomuksenkin on syytä herätä siihen, että 30 euron Kela-korvaukset eivät pura jonoja. Se on mitätön summa satojen eurojen lääkärilaskusta, johon ei olisi muutenkaan varaa.
Kokoomusnuorten kannanottoa voi pitää yllättävänä, sillä yleisesti kokoomus on profiloitunut puolueista kaikkein innokkaimpana yksityisen terveydenhuollon Kela-korvausten puolustajana.
Yli 65-vuotiaiden kokeilu alkamassa
Hallitus on päättänyt erikseen yli 65-vuotiaiden Kela-korvauksia koskevasta kokeilusta, joka alkaa syyskuussa.
Yli 65-vuotiaat voivat kokeilussa mennä yksityisen yleislääkärin vastaanotolle ja maksaa käynnistä enintään julkisen perusterveydenhuollon asiakasmaksun verran. Tänä vuonna kattohinta on 28,20 euroa.
Kokoomusnuoret suhtautuu kokeiluun yleisiä Kela-korvauksia myönteisemmin. Järjestö uskoo, että mallilla voidaan aidosti purkaa hoitojonoja, vaikka hintalappu on suuri.