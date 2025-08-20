Kokoomusnuoret: Tämä on kokoomuksen häpeä

Binga Tupamäki
"Tämä on yksinkertaisesti vastuutonta talouspolitiikkaa, jossa rahaa heitetään kankkulan kaivoon", Kokoomusnuorten puheenjohtaja Binga Tupamäki sanoo.
Julkaistu 20.08.2025 14:37
Toimittajan kuva
Alec Neihum

alec.neihum@mtv.fi

Kela-korvaukset ovat kokoomuksen häpeä ja 30 euron Kela-korvaukset pitäisi lakkauttaa kokonaan, linjaa puolueen nuorisojärjestö.

Kokoomusnuoret suomii kovin sanoin hallituksen politiikkaa yksityislääkärikäyntien Kela-korvauksissa.

Nuorisojärjestön tiedote on otsikoitu "Kokoomuksen häpeä ovat Kela-korvaukset".

Yksityislääkärikäynnin Kela-korvaus nostettiin vuoden 2024 alussa kahdeksasta eurosta 30 euroon. Ylen mukaan korvaukset ovat jääneet hyvin tehottomiksi. Käynnit ovat kasvaneet vain noin kaksi prosenttia, vaikka kulut ovat kolminkertaistuneet.

Kokoomusnuoret vaatii hallitusta perumaan Kela-korvausuudistuksen ja lakkauttamaan 30 euron Kela-korvaukset kokonaan.

– Kela-korvausten hyödyt valuvat lähinnä niille, jotka kävisivät yksityisellä joka tapauksessa. Tämä on yksinkertaisesti vastuutonta talouspolitiikkaa, jossa rahaa heitetään kankkulan kaivoon, kokoomusnuorten puheenjohtaja Binga Tupamäki sanoo tiedotteessa.

Kokoomuksenkin on syytä herätä siihen, että 30 euron Kela-korvaukset eivät pura jonoja. Se on mitätön summa satojen eurojen lääkärilaskusta, johon ei olisi muutenkaan varaa.

Kokoomusnuorten kannanottoa voi pitää yllättävänä, sillä yleisesti kokoomus on profiloitunut puolueista kaikkein innokkaimpana yksityisen terveydenhuollon Kela-korvausten puolustajana.

Yli 65-vuotiaiden kokeilu alkamassa

Hallitus on päättänyt erikseen yli 65-vuotiaiden Kela-korvauksia koskevasta kokeilusta, joka alkaa syyskuussa.

Yli 65-vuotiaat voivat kokeilussa mennä yksityisen yleislääkärin vastaanotolle ja maksaa käynnistä enintään julkisen perusterveydenhuollon asiakasmaksun verran. Tänä vuonna kattohinta on 28,20 euroa.

Kokoomusnuoret suhtautuu kokeiluun yleisiä Kela-korvauksia myönteisemmin. Järjestö uskoo, että mallilla voidaan aidosti purkaa hoitojonoja, vaikka hintalappu on suuri.

Lue lisää:

 Kela käynnistää uuden kokeilun – ikääntyneet pääsevät yksityiselle lääkärille julkisen hinnalla

Sosiaaliturvaministeri Grahn-Laasonen puolustaa toimintaansa

Lisää aiheesta:

Kysely: Vain perussuomalaiset ei vapauttaisi heikoimmin toimeentulevia sairaala- ja terveyskeskusmaksuistaHallitus rahoittanee jälleen Kela-korvauksilla terveysjättejä, muttei auta merkittävästi potilaita, kritisoi KKV suunnitelmiaMinisteri väläyttää hintakattoa Kela-korvausmalliin, jotta korvaukset eivät valuisi yksityislääkäreiden hintoihinLääkäriliitto tyrmää hallituksen panostukset Kela-korvauksiin: "Ei mitään järkeä"Sote-remontilla kurottaisiin kestävyysvajetta vähintään kolme miljardia, toteaa professori MTV:lle: "Miljardileikkauksia ei tarvita"MTV Uutisten kysely: Yksityisen sairaanhoidon Kela-korvausten poisto jakaa hallituspuolueita – asiantuntija pelkää julkisten hoitojonojen kasvua
KokoomusKelaTerveydenhuoltoOrpon hallitusKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Kokoomus