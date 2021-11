Missä on herra Nakamoto? Bitcoinin keksijän lompakossa lepää niin paljon rahaa, että sen realisoiminen voisi kolauttaa maailmantaloutta

Nakamoto värväsi ihmisiä ylläpitämään valuuttaa

Bitcoineja on mahdollista louhia yhteensä 21 miljoonaa kappaletta. Tällä hetkellä yli 80 prosenttia niistä on jo louhittu.

Bitcoin syntyi protestiliikkeenä perinteistä pankkialaa vastaan

"The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of the second bailout for banks."