Tukes varoittaa yleistyneestä hoidosta – ihminen voi syttyä palamaan

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes varoittaa matalapaineisen ylipainehappihoidon hengenvaarallisista riskeistä.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on huolissaan matalapaineiden ylipainehappihoidon riskeistä. Hoito, jota markkinoidaan erilaisissa hyvinvointipalveluissa kuluttajille esimerkiksi palautumista tukevana, on Tukesin tiedotteen mukaan yleistynyt nopeasti.

Yksi hoidon suurimmista riskeistä liittyy happipalon vaaraan.

Hapen käsittely vaatii aina erityistä huolellisuutta ja osaamista. Happi voi leimahtaa herkästi esimerkiksi sähkömagneettisen kipinän vaikutuksesta.

– Jos happikammioon tuodaan vaikka keinokuituiset vaatteet, torkkupeitto, koruja tai matkapuhelin, voi syntyä hengenvaarallinen happipalo, jonka seurauksena myös kammiossa oleva henkilö voi syttyä palamaan ja menehtyä, kerrotaan Tukesin tiedotteessa.

Asennus voi epäonnistua

Toinen riski hoidossa liittyy virheelliseen asennukseen.

Happihoitokammioita on monenlaisia, kevytrakenteisista muovikammiosta useamman henkilön happikammioihin. Laitekokonaisuus muodostuu kammion lisäksi ilmakompressorista ja happirikastimesta sekä tarvittavasta putkistosta.

Tukesin havaintojen mukaan palveluntarjoajat kokoavat usein laitteiston itse valmistajan sijaan. Tällöin sen osien yhteensopivuus voi olla epävarmaa, eivätkä osien painetasot välttämättä ole yhteensopivat.

Vaihtelu kuormittaa laitteistoa, ja paineen ylittäminen vaarantaa kammiossa olevan henkilön turvallisuuden.

Asiakas ei voi vastata laitteen ohjauksesta

Laitekokonaisuutta ohjataan ohjauspaneelilla, ja Tukesin valvontahavaintojen perusteella myös valmistajan tekemiä ohjelmia on ohitettu ja laitetta käytetty palveluntarjoajan omin säädöin.

Joissain tapauksissa asiakas itse on vastannut laitteiston käytöstä ja säädöistä.

Valmistajan määrittelemien asetusten ohittaminen aiheuttaa vaaran laitteelle ja sisällä olevalle henkilölle.

Turvallisuusriskejä liittyy myös laitteiston toimintaan. Hoidon aikana syntyvän hiilidioksidin poistuminen kammion sisältä täytyy varmistaa.

Jos asiakasta ei valvota tai laitteen ohjauspaneeli ei anna riittävää tietoa henkilön tilasta, palvelun turvallisuutta ei voida taata.

Niin ikään hoidettavan terveydentila voi vaikuttaa hoidon turvallisuuteen. Vaikka käytetty paine on usein melko matala, se voi aiheuttaa terveydellistä vaaraa henkilöille, joille hoito ei sovellu.

Tukes muistuttaa, että hoidon turvallisuuden varmistaminen on palvelua tarjoavien yritysten vastuulla.

Virasto selvittää nyt yhdessä Fimean kanssa ylipainehappihoitoihin liittyviä ominaisuuksia ja ohjeistaa toimijoita tarkemmista vaatimuksista lähiaikoina.