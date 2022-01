Mitä tehdä, jos jää koronajumiin maailmalla? Kustannukset omaan piikkiin, apua saa matkanjärjestäjältä ja viranomaisilta

Ulkoministeriön muistilista matkaan lähtijöille Eri maissa toteutettavat rajoitukset voivat muuttua nopeasti. Jos matkustat, muista vähintään seuraavat asiat. Matkustusilmoitus – Matkustusilmoitus on syytä tehdä aina, koska tällä tavoin UM voi tarvittaessa olla yhteydessä sinuun. Voit tehdä ilmoituksen myös ulkomailla ollessasi. Matkavakuutus – Ulkoministeriö suosittelee aina ottamaan matkavakuutuksen. Tällä hetkellä on erityisen tärkeää tarkistaa, että vakuutussuoja on tarpeeksi kattava. Maahantulosäännökset – Useat maat rajoittavat maahan saapuvaa matkustajaliikennettä, ja voimassa voi olla myös esimerkiksi poikkeuksellisia viisumisäännöksiä. – Varmista ajantasaiset maahantulosäännökset kohdemaan viranomaisilta. Useat maat edellyttävät negatiivista koronatestitulosta tai todistusta jo sairastetusta covid-19 -taudista maahan pääsemiseksi. – Matkalle lähtijän tulee itse selvittää todistukseen liittyvät vaatimukset. Maakohtaiset rajoitukset – Useilla mailla on käytössä karanteenimääräyksiä, joita on noudatettava. Karanteeneja voidaan ulkomailla määrätä eri perustein ja alemmalla kynnyksellä kuin Suomessa. – Ulkona liikkumista voidaan rajoittaa ja hengityssuojainten käyttö voi olla pakollista. Myös lentoyhtiöillä ja lentokentillä saattaa olla omia vaatimuksia lennolle pääsemiseksi. – Maan sisällä voi olla rajoituksia lentoliikenteessä ja muussa julkisessa liikenteessä. Lentokenttätoiminnassa sekä kauttakulkuliikenteessä voi olla erilaisia ehtoja ja asiakirjavaatimuksia. – Myös useiden palveluiden saaminen voi olla rajoitettua. Ravintolat, hotellit, museot, nähtävyydet ja muut suurelle yleisölle tarkoitetut paikat, kuten puistot, voivat olla suljettuina. – Rajoitusten rikkomisesta saattaa seurata sanktioita. Terveydenhuolto ja terveyteen liittyvät määräykset – Sairaustapauksessa hoitoon pääsy ulkomailla voi paikallisen terveydenhuollon kuormittumisen vuoksi olla vaikeaa. – Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Osassa maita suojamaskeja on pakollista käyttää sekä kuumemittaukset ja koronatestit ovat pakollisia. – Myös karanteenisäännöt voivat poiketa merkittävästi Suomen karanteeniohjeistuksesta. Kun palaat Suomeen, noudata THL:n suosituksia.