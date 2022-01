Finnairin linjat jumissa: "Kyselyitä tulee 200 prosenttia enemmän kuin ennustettu" – lentoja peruttu jopa 20 päivässä

Finnairin mukaan moni asiakas haluaa nyt tehdä muutoksia varaukseensa. Yhtiö on joutunut myös itse muuttamaan tai perumaan lentojaan matkustusrajoitusten ja henkilökunnan sairastumisten vuoksi.

Esimerkiksi tällä viikolla Finnair on perunut päivittäin muutamasta jopa 20:een lentoa henkilökunnan sairauspoissaolojen takia.

– Olimme jo lähtökohtaisesti varautuneet siihen, että asiakaskyselyitä ja lippumuutostoiveita tulee tavallista enemmän. Kyselyitä tulee tällä hetkellä noin 200 prosenttia enemmän kuin oli ennustettu. Tilanne on siis haasteellinen, viestintäjohtaja Päivyt Tallqvist kertoo.

Helpotusta ruuhkiin luvassa

– Olemme koko ajan lisänneet henkilökuntaa puhelinkeskuksiimme. Meille on tammikuussa tulossa 56 uutta asiakaspalvelijaa, Tallqvist kertoo.

Puhelinpalvelun jonoja on lisännyt Finnairin oma Varaukseni-nettipalvelu, jossa on ollut teknisiä ongelmia. Tallqvistin mukaan se ei ole toiminut etenkään, jos lentoja on muutettu useita kertoja omasta tai Finnairin toimesta.