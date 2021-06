Ulkomaanmatkailun avautuminen häämöttää lähitulevaisuudessa – nämä asiat on otettava huomioon matkalle lähdettäessä

Päivitetyt matkustussuositukset, muuttuvat maakohtaiset maahantulorajoitukset, tuleva EU:n koronatodistus sekä eduskunnalle luovutettu maahantulomalli herättävät monia kysymyksiä siitä, mitä suomalaisen on syytä selvittää ennen ulkomaanmatkalle lähtöä.

Mitkä ovat nykyiset suositukset ulkomaille matkustamisesta?

Tarpeetonta matkustamista EU- ja Schengen-alueen ulkopuolelle kehotetaan yhä välttämään. Tästä poikkeuksena ovat maat, joiden osalta hallitus on poistanut maahantulon rajoituksia, kuten Australia, Etelä-Korea, Israel, Singapore, Uusi-Seelanti ja Ruanda.

– Nämä tilastot ja listaukset voivat elää viikoittain. Matkaa suunnitellessa on hyvä seurata, miten ne muuttuvat, sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila kertoo.

Mihin suomalaiset pääsevät matkustamaan? Mistä saa tietoa kohdemaan maahantulo- ja kansallisista rajoituksista?

Jokaisen ulkomaille matkustavan suomalaisen on syytä huomioida, että kaikki maat voivat asettaa maahantulorajoituksia omilla rajoillaan. Ulkomaille matkaava on itse vastuussa siitä, että hän on tietoinen kohdemaan maahantulorajoituksista. Suomen rajaviranomaiset eivät tietoa lähtiessä tarkasta.