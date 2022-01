Espoolainen Hanna joutui koronakaranteeniin orkesterimatkalla Espanjassa – "Vuorokaudessa on aika monta tuntia, kun sen viettää 12 neliön hotellihuoneessa"

MTV Uutiset Live kertoo ja näyttää kun tapahtuu. Se on toimitus, joka elää uutispäivää kanssasi.

"Vuorokaudessa on aika monta tuntia, kun sen viettää hotellihuoneessa"

– Suomessahan karanteeni kuulostaa jopa aika mukavalta, kun saa käydä ulkona, mutta muualla maailmassa ole suinkaan sellaista, vaan siellä sitten kökitään sisällä. Ja jos on jäänyt karanteeniin hotelliin, hotellihuoneesta ei poistuta, Haapamäki selvittää.

– Kun jossain vaiheessa kaikki työt oli tehty moneen kertaan, lamaannus alkoi hiipiä päälle. Kyllä vuorokaudessa on aika monta tuntia, kun sen viettää 12 neliön hotellihuoneessa, Haapamäki toteaa ja naurahtaa.

Harjoitteluun ei riittänyt motivaatiota

Joogavideot helpottivat hotellielämää

– Meillä on iso labradorinnoutaja, jonka kanssa kolme kertaa päivässä mennään pitkin metsiä, niin oli kyllä vieroitusoireita. Sitten piti kaivaa netistä jooga- ja jumppavideota ja koettaa saada niillä päivään jotain sisältöä ja rytmiä.

Kukaan ei lähtenyt karkailemaan

– Me suomalaiset ollaan muutenkin hyvin viranomaiskuuliaista kansaa, mutta ennen kaikkea kaikki halusivat sieltä oikeasti kotiin mahdollisimman pian. Sitä ei haluttu vaarantaa.

– Töistä valtavan suuri osa on peruuntunut kahden viime vuoden aikana koronarajoitusten ja muuttuvien sääntöjen takia.

Jouluksi kotiin

Haapamäki on iloinen siitä, että suurin osa orkesterin jäsenistä pysyi terveenä ja että pääsi kotiin jouluksi. Karanteeni päättyi jouluaatonaattona.

"Kaikki eivät ymmärtäneet konserttikiertuetta Espanjaan"

Haapamäki on pahoillaan ennen matkaa joiltakuilta rivien välissä saamastaan palautteesta, jossa kiertueen oikeutusta epäiltiin.

– Mutta tämä on meidän työtämme. En tiedä montakaan muusikkoa, joka kieltäytyisi tällaisesta työtehtävästä ja tilaisuudesta. Koronatilanne vaihtui lisäksi niin yllättäen pahemmaksi omikronmuunnoksen myötä, ettei kukaan olisi uskonut ennen reissua tähän käänteeseen.

– Tämän kokemuksen jälkeen se ei tulisi ensimmäisenä mieleen. Työntekijänä ja muusikkona taas koen, että en voi – enkä halua – kieltäytyä konserteista, varsinkin kun niitä on niin pitkään kielletty.

Ulkomailla on koronajumissa lukuisia suomalaisia

Ulkomailla on tällä hetkellä jumissa lukuisia suomalaisia koronaan sairastuneita tai taudille altistuneita.

Finnairin ja Aurinkomatkojen tiedossa on useita karanteeniin joutuneita, ja myös ulkoministeriölle on tullut kyselyitä asiasta. Muutamia suomalalaisia on UM:n mukaan joutunut ulkomailla myös sairaalahoitoon koronan takia.