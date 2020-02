Kiinasta tavoitetut suomalaiset halutaan kotiutuslennolle "mahdollisimman nopeasti" – lennoille otetaan vain oireettomia: "Terveydentila tarkastetaan ennen lentoa"

Matkustusilmoituksen tehneet on tavoitettu

Luonnollisesti ulkoministeriöllä ei ole tietoa kaikista Kiinassa matkaavista suomalaisista, mutta ministeriöstä on tavoitettu esimerkiksi matkustusilmoituksen tehneitä henkilöitä.

Suomalaiset halutaan kotiuttaa "mahdollisimman nopeasti"

– Tavoitteenamme on se, että ne, jotka on tavoitettu ja jotka ovat halukkaita lähtemään, saataisiin kuljetettua pois niin pian kuin mahdollista. Toivottavasti tällainen tapahtuisi vielä tämän viikon aikana. Sen eteen olemme tehneet kovasti töitä, Pahkasalo kertoo.

Mahdolliset rajoitukset Suomeen tulisivat terveysviranomaisilta

– Se ei ole ulkoministeriön toimivallan alla. Meidän toimivaltamme ulottuu ulkomaille. Se on sitten Suomen terveysviranomaisten asia. THL ja sosiaali- ja terveysministeriö koordinoivat tätä asiaa, Pahkasalo toteaa.

Muiden maiden lentoja hyödynnetään

– Tässä ollaan tiiviissä yhteistyössä EU-maiden ja muiden Pohjoismaiden kanssa. Koska puhutaan niin pienestä määrästä ihmisiä, niin ei olisi tarkoituksenmukaista järjestää omia kotiutuslentoja. Muut maat ovat tarjonneet paikkoja niille lennoille, joita he ovat järjestäneet, Pahkasalo kertoo.

Vain oireettomana pääsee kotiutuslennolle

Mikäli suomalaiset päätyvät muiden maiden järjestämille lennoille, he joutuvat toimimaan kyseisen maan lennolle asettamien sääntöjen mukaan.

– Heille on ilmoitettu se, että eri maissa on omat tartuntatautimääräyksensä ja mahdolliset karanteenimääräykset ja he joutuvat niitä määräyksiä noudattamaan. Niihin eivät voi Suomen viranomaiset, eikä ulkoministeriö ottaa kantaa, Pahkasalo toteaa.