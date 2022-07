Aivotutkija varoittaa pandemian yllättävästä vaikutuksesta: "Pistänyt meidän todella epäluonnolliseen tilanteeseen"

Suomen väestö vanhenee ja sitä kautta muistisairaiden määrä kasvaa. Ennusteiden mukaan vuoteen 2050 mennessä Suomessa on puoli miljoonaa muistisairasta.

– Pitäisi kaikilla alueilla miettiä, miten muokkaamme yhteiskuntaa sellaiseksi, että meillä on täällä parempi olla. Se on parasta muistihoitoa ja -sairauksien ennaltaehkäisemistä.

– Musiikki on iso mysteeri. Emme tarkalleen tiedä, minkä takia musiikki vaikuttaa aivoihin niin voimakkaasti. Jotkut musiikintutkijat ajattelevat sen johtuvan siitä, että musiikki on toinen kielemme ja viestintätapa, joka vaikuttaa kehoomme ja mieleemme voimakkaasti, ja sitä kautta aktivoi aivojamme ja ylläpitää hyvää aivoterveyttä.

Yksinäisyys ei tee hyvää aivoille. Ihmiset, niin vieraat kuin tututkin ovat ihmisen aivojen kannalta tärkeitä siksi, että ihminen on laumaeläin.

Koronapandemia kuritti myös muistia

Myös koronapandemia on ollut muistin kannalta hyvin paha asia, Huotilainen sanoo.

– Olemme nyt tilanteessa, jossa esimerkiksi opiskelijoiden kohdalla jonot Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön palveluihin ovat todella pitkät. Opiskelijat kysyvät, mikä minulla on, kun en muista, enkä pysty keskittymään.

– Se, ettei ole päässyt luonnollisella tavalla olemaan kavereiden kanssa, kuuntelemaan yhdessä musiikkia, liikkumaan ja niin edelleen. Pandemia on pistänyt meidät todella epäluonnolliseen tilanteeseen.

Kulttuurinmuutos työpaikoille

Huotilaisen mukaan suomalaisten aivoterveys on melko hyvällä tolalla. Suojaavia tekijöitä on muun muassa koulutus.

– Suomessa on korkeasti koulutettu kansa. Lisäksi ihmiset käyvät kouluttautumassa myös aikuisiällä, työelämässä ja eri kursseilla. Tämä on todella suomalainen ilmiö, ja se on ehdottomasti aivoterveyden kannalta hyvä asia.