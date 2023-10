Mitä tapahtuu, jos nielaisee purukumin? Asiantuntijat kertovat, onko siitä haittaa

"Nielaistu purkka jää vatsaan ainakin seitsemäksi vuodeksi." Jos joku on joskus väittänyt sinulle näin, voit sivistää häntä kertomalla, ettei tämä urbaanilegenda pidä paikkaansa.

Gastroenterologian professori Simon Travis kertoo CNN:lle , ettei tiedä, mistä kyseinen väite on levinnyt joidenkin ihmisten keskuudessa, mutta hän epäilee, että sen taustalla on jonkun vanhemman yritys saada lapsensa lopettamaan purukumien nieleminen.

Travisin mukaan purkan nieleminen on haitallista elimistölle vain, jos sitä harrastaa paljon. Päivän aikana nieltyjen purukumien määrän pitäisi olla kolme tai enemmän, ennen kuin se aiheuttaa ihmiselle haittaa.

– Jos nielet purukumin, se kulkeutuu vatsan läpi suolistoon ja poistuu ulosteen mukana hajoamattomana. Tiedän, että on tapauksia, joissa purukumipallo on aiheuttanut suolistotukoksen pikkulapsilla, mutta silloinkin purkkia on nielty suuri määrä.