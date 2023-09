Vaihtoautoketju toivoo kovasti, ettet uskoisi näitä "myyttejä" käytetyistä autoista

Aivan ensimmäiseksi Mänty muistuttaa, että jokainen auto on yksilö, eivätkä mittariin kertyneet kilometrit kerro kaikkea auton kunnosta. Ajomäärä on ehdottomasti syytä huomioida, koska sillä on suuri vaikutus auton arvoon, mutta kaikki kilometrit eivät ole kulumisen kannalta samanarvoisia. Mänty huomauttaakin, että vähemmän ajettu ei aina ole enemmän ajettua yksilöä paremmassa kunnossa.