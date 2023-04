Jos sinulla on jokin näistä autoista, nyt voi olla oikea hetki myydä – "Autoliikkeillä ostohousut jalassa"

AutoVexin kautta myytyjen autojen mediaanihinta oli alkuvuonna 14 350 euroa. Kyseessä on huima pudotus viime vuodesta, jolloin mediaanihinta oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä tasan 18 000 euroa. Autot ovat olleet myös viimevuotista enemmän ajettuja, sillä mediaanikilometrit nousivat 92 000 kilometristä yli 110 000 kilometriin.

Sähköautojen osuus laski

– Viime vuonna koimme sähkö- ja hybridiautobuumin jossa ne käytännössä revittiin käsistä jopa uuden vastaavan auton hintaa korkeammalla tarjouksella. Nyt markkina on tasaantunut, mutta autoliikkeet ovat edelleen kiinnostuneita kalliimmistakin sähkö- ja hybridiautoista ja tekevät niistä aktiivisesti tarjouksia, AutoVexin analytiikasta vastaava Mikko Peltomäki kertoo tiedotteessa.

Autokuume nousee

Tällä hetkellä autoliikkeet täyttävät varastojaan vastatakseen kevään ja kesän kysyntään. AutoVexin toimitusjohtaja Sebastian Frick huomauttaa, että kuluttajan kannalta tämä on ehdottoman positiivinen asia.

– Autoliikkeillä on nyt ostohousut jalassa joten mikäli auton vaihto tai siitä luopuminen on ollut ajatuksissa, nyt on hyvä aika hyödyntää suotuisa markkinatilanne, vinkkaa AutoVexin toimitusjohtaja Sebastian Frick.