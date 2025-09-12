Oikeusasiamies ei tutki kansanedustaja Teemu Keskisarjan (ps.) esiintymistä Ylen A-studiossa elokuun loppupuolella. Keskisarjan puheet maahanmuuttajista saivat aikaan valtakunnallisen rasismikohun, jota puitiin hallituksessa saakka.

Eduskunnan oikeusasiamies muistuttaa tiedotteessaan, etteivät yksityishenkilöt, eduskunta ja kansanedustajat edustajantoimessaan kuulu perustuslaissa säädetyn oikeusasiamiehen toimivallan piiriin.

Perustuslain mukaan oikeusasiamiehen tehtävänä on valvoa, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset sekä virkamiehet, julkisyhteisön työntekijät ja muut julkista tehtävää hoitaessaan noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa.

Näin ollen oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on todennut, että hän ei voi tutkia kansanedustaja Teemu Keskisarjan toimintaa.

Keskisarjan toiminnasta tehtiin oikeusasiamiehelle useita kanteluja.