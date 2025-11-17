Viharikollisuuden määrä on nyt korkeammalla tasolla kuin koskaan aiemmin.

Viharikosilmoituksia kirjattiin viime vuonna enemmän kuin koskaan aiemmin. Viime vuonna rikosilmoituksia kirjattiin yhteensä noin 1 800. Se on 13 prosenttia enemmän kuin vuonna 2023.

Rikospaikan Murharyhmässä keskusteltiin siitä, mistä viharikosten määrän kasvu johtuu.

– Siihen ei varmasti ole mitään yhtä vastausta ja selittävää tekijää. Vihapuheesta on puhuttu paljon viime vuosina ja saattaa olla, että ilmoituskynnys on madaltunut. Lisäksi poliisi tunnistaa nämä asiat aiempaa paremmin ja ne tulee merkittyä sinne rikosilmoituksiin paremmin, rikostarkastaja (evp.) Petri Rainiala sanoo.

Viharikosten määrä on kasvusta huolimatta vähäinen verrattuna moniin muihin rikoslajeihin.

– Rikoksia tulee viranomaisten tietoon vuosittain noin 500 000. Tämä on aika marginaalinen ilmiö siihen nähden. Tässä näkyy myös se, miten paljon poliisissa kiinnitetään huomiota eri asioiden luokitteluun. Se näkyy tilastoissa, rikostarkastaja Krista Vallila Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta kertoo.

Sähköistä rikosilmoitusta tehdessään ihminen voi itse tuoda esiin sen, jos hän katsoo vihan olleen motiivi rikokseen.

Eläköitynyt rikosylikomisario Tero Haapala huomauttaa, että viharikosten määrä ei kuitenkaan kokonaisrikollisuuden kannalta ole vielä mitenkään merkittävä.