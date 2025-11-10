Poliisin tietoon tulleiden viharikosilmoitusten määrä on korkeammalla tasolla kuin koskaan aiemmin.

Suurin osa ilmoituksista koski viharikosepäilyjä, jotka liittyivät asianomistajan etniseen tai kansalliseen taustaan. Suhteellisesti eniten niiden kohteeksi joutuivat Syyrian kansalaiset.

Poliisin tietoon tulleiden viharikosilmoitusten määrä on korkeammalla tasolla kuin koskaan aiemmin, selviää Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) viharikosilmoituksia koskevasta vuosiraportista.

Viime vuonna rikosilmoituksia kirjattiin yhteensä noin 1 800. Tämä on 13 prosenttia enemmän kuin toissa vuonna.

Viharikosilmoitusten määrä on ollut nousussa vuodesta 2020 lähtien. Poliisin data viharikosilmoituksista alkaa raportissa vuodesta 2008.

Suurin osa ilmoituksista koski rikosepäilyjä, jotka liittyivät asianomistajan etniseen tai kansalliseen taustaan. Näistä ilmoituksista yleisin rikoslaji oli epäilty pahoinpitely.

Etniseen tai kansalliseen taustaan liittyviä viharikosilmoituksia kirjattiin yhteensä yli 1 200, mikä on 12 prosenttia enemmän kuin toissa vuonna. Noin 60 prosenttia näiden epäiltyjen viharikosten asianomistajista oli miehiä.

Etniseen tai kansalliseen taustaan liittyvien epäiltyjen viharikosten kohteeksi joutuivat suhteellisesti eniten Syyrian kansalaiset.