Juuri nyt: Puheenjohtajat kertovat rasismikeskustelun tuloksen

Hallituksen budjettiriihi on alkanut keskustelulla siitä, millainen kielenkäyttö on hallituspuolueen edustajille sopivaa ja millainen ei. Ministerit kertovat keskustelunsa tuloksista parhaillaan käynnissä olevassa tiedotustilaisuudessa.

Hallituksen mediatilaisuudessa ovat paikalla pääministeri Petteri Orpo (kok.), valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.), opetusministeri Anders Adlercreutz (rk.) ja maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd.). 

MTV Uutiset näyttää tilaisuuden suorana lähetyksenä. Voit katsoa sen jutun alussa olevasta videoikkunasta.

Petteri Orpo totesi aamulla ennen budjettiriihtä, että riihi aloitetaan keskustelulla perussuomalaisten puoluejohdon viimepäivien rasististen puheiden käsittelyllä eikä budjettiriihestä poistuta ennen kuin asiaan on löydetty selvyys. 

Sanasta sanaan Orpo totesi seuraavasti:

– Ihmisten tai ihmisryhmien luokittelu ja arvottaminen synnyinmaan, sosioekonomisen taustan, koulutuksen tai muun vastaavan perusteella on epäinhimillistä. Siihen on puututtava ja niin me nyt teemme. 

Aamun tiedotustilaisuus oli poikkeuksellinen, sillä Orpo saapui siihen yksin ja tilaisuus kesti vain noin viisi minuuttia. Orpo vastasi neljän toimittajan kysymyksiin, minkä jälkeen tilaisuuden kerrottiin päättyneen.

