Tutkimus havaitsi runsaan alkoholin käytön karun vaikutuksen aivoihin

Runsas juominen vaarantaa tutkimuksen mukaan aivot. Runsaasti juovien aivoista löytyi myös mahdollisen muistisairauden merkkejä.

Runsaalla juomisella aivot ovat vaarassa. Neurology-lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan alkoholin juominen liittyi hyaliinisen arterioloskleroosin kohonneeseen riskiin.

– Havaitsimme, että runsas alkoholinkäyttö oli suoraan yhteydessä aivojen vaurioitumisesta kertoviin merkkeihin. Tällä voi olla pitkäaikaisia ​​vaikutuksia aivoterveyteen, mikä puolestaan vaikuttaa muistiin ja ajattelukykyyn, tutkimusta tekemässä ollut Alberto Fernando Oliveira Justo São Paulon yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta kuvasi tiedotteessa.

Arterioloskleroosi on pienten valtimoiden sairaus, jossa verisuonet kaventuvat ja paksuuntuvat. Tällä voi olla vaikutuksia muistiin ja kognitiivisiin kykyihin.

Tutkimuksessa havaittiin, että kahdeksan tai useamman alkoholijuoman juominen viikossa saattoi vaurioittaa aivoja.

Näin alkoholin vaikutusta tutkittiin

Tutkimuksessa oli mukana noin 1 700 edesmennyttä ihmistä, jotka olivat kuolleet keskimäärin 75-vuotiaina. Kaikille tehtiin ruumiinavaus, jossa aivoja tutkittiin. Henkilöiden perheet vastasivat kysymyksiin henkilön alkoholinkäytöstä.

Osanottajista 319 joi "kohtuudella" eli seitsemän juomaa viikossa tai vähemmän. 129 henkilöä joi "runsaasti" eli yli kahdeksan alkoholijuomaa viikossa. 368 oli juonut aiemmin runsaasti, mutta lopettanut sitten. Mukana oli myös 965 absolutistia eli henkilöitä, jotka eivät juoneet lainkaan.

Yhdeksi alkoholijuomaksi määriteltiin tässä tutkimuksessa 14 grammaa alkoholia eli esimerkiksi 350 millilitraa olutta tai 15 senttilitraa viiniä.

Katri, 32, kertoo, miksi päätti luopua alkoholista. Juttu jatkuu videon alla.

8:41 Miltä maistuu alkoholivapaa elämä? Katri perusti yhteisön, jossa ei darraa tunneta!

Runsaasti juovilla 133 prosenttia suurempi riski

Kun huomioon otettiin aivoterveyteen vaikuttavat tekijät, kuten kuolinikä, tupakointi ja fyysinen aktiivisuus, paljon juovilla oli absolutisteihin verrattuina 133 prosenttia suurempi todennäköisyys aivojen verisuonien vaurioihin.

Runsaan juomisen lopettaneilla riski oli 89 prosenttia korkeampi ja "kohtuujuojilla" 60 prosenttia korkeampi.

Tutkijoiden mukaan paljon juovilla oli 41 prosenttia ja aiemmin juoneilla 31 prosenttia suurempi riski Alzheimerin taudin biomarkkereiden kehittymiseen.

Runsaasti juovat myös kuolivat keskimäärin 13 vuotta aiemmin.

Alkoholinkäytön kestosta ei saatu tietoja

Tutkimus ei kyennyt osoittamaan syy-seuraussuhdetta, eli että runsas juominen aiheuttaisi suoraan aivojen vaurioitumisen. Myöskään henkilöiden alkoholinkäytön kestosta ei saatu tietoja, minkä lisäksi tietoja antoivat sukulaiset henkilön itsensä sijaan.

Suomessa alkoholi on yleisin 45–64-vuotiaiden naisten kuoleman aiheuttaja. Mehiläisen päihdepalvelujen johtaja Kaarlo Simojoen mukaan noin kolmannes suomalaisista aikuisista käyttää alkoholia riskirajoilla tai yli riskirajojen. Huomioitavaa on, että Suomessa riskiraja on naisilla 7 tai enemmän kuin 7 annosta alkoholia viikossa, miehillä 14 tai yli 14 annosta viikossa.

Lisäksi huomioitavaa on, että siinä missä tuoreessa tutkimuksessa yhdeksi alkoholijuomaksi määriteltiin 14 grammaa alkoholia, Suomessa yksi alkoholiannos on 12 grammaa puhdasta alkoholia eli esimerkiksi tölkki 4,7-prosenttista keskiolutta tai 12 senttilitraa viiniä.

Lue myös:

Katso myös: Kannattaako firman bileissä tarjota ilmaista viinaa? Työelämä voi altistaa päihdeongelmalle

9:06 Uutisaamussa vierailleet lääkärit kertoivat, mitkä työelämän tekijät ajavat ihmisiä alkoholin pariin.

Lähteet: American Academy of Neurology, THL, Terveyskirjasto, Science Daily, Fox News