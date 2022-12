Tältä näyttää äitiyspakkaus 2023: "Pakkauksen valikoima supistuu"

Äitiyspakkaus on ollut lapsiperheiden apuna suomalaisessa hyvinvointivaltiossa jo 85 vuoden ajan. Alun perin pakkaus oli innovatiivinen ja konkreettinen tapa auttaa pienituloisia äitejä alkuun perhe-elämässä. Äitiyspakkaus sisältää vauvan vaatteita ja hoitotarvikkeita.

Korona-aika nosti materiaalien yleistä hintatasoa ja hankaloitti saatavutta, ja Ukrainan sodan vaikutukset vain pahensivat ongelmaa. Kela kertookin tiedotteessaan, että hintojen nousu on vaikuttanut myös vuoden 2023 äitiyspakkauksen hankintoihin, sillä yhteen pakkaukseen käytettävällä 170 eurolla ei yksinkertaisesti saa enää niin paljon tuotteita kuin ennen.

– Tästä voi päätellä, että pakkauksen valikoima supistuu. Alkuvuodesta esitimme pakkausta kohti 30 euron arvon korotusta sitä valitettavasti saamatta. Positiivista on, että tuotteiden vastuullisuus, laatu ja pitkäikäisyys ovat parantuneet merkittävästi viime vuosina, äitiyspakkauksen sisällöstä vastaava suunnittelija Veera Petäjä Kelasta kertoo tiedotteessa.

Mitä äitiyspakkauksesta jäi pois?

Vastuullisuus mielessä

Huolella valikoiduissa tuotteissa on kiinnitetty huomiota materaalivalintoihin, laatuun ja vastuullisuuteen. Kela haluaakin korostaa äitiyspakkauksen sisällössä monikäyttöisyyttä ja vastuullisuutta.

Esimerkiksi puuvillasta valmistetuista tuotteista suurin osa on luomupuuvillaa, ja joissain tuotteissa on käytetty osin kierrätysmateriaalia. Kaikki tuotteet täyttävät Suomen ja EU:n lainsäädännön turvallisuusvaatimukset.

Vuoden 2023 äitiyspakkauksen bodyista suurin osa on kietaisumallisia. Lisäksi pakkauksessa on kaksi irroitettavalla jatkopalalla varustettua bodya. Kaikissa pakkauksen housuissa on vyötäröllä käyttöikää lisäävät käännettävät resorit.