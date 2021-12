Tältä näyttää äitiyspakkaus 2022!

Kela on jälleen julkistanut uuden äitiyspakkauksen. Vuoden 2022 äitiyspakkaus julkistettiin poikkeuksellisesti jo 9.12.

Uutta äitiyspakkausta saa vasta, kun edellisen vuoden pakkaukset on jaettu keväällä loppuun. Vuonna 2022 pakkaus vaihtuu jo alkuvuodesta! Koronavuodet ovat nostaneet Suomessa syntyvyyskäyrät kasvuun pitkästä aikaa.

Tuotteita 43 kappaletta

Pakkauksessa on yhteensä 43 erilaista tuotetta – siis seitsemän vähemmän kuin viime vuonna.

Kela ottaa mielellään vastaan palautetta pakkauksen sisällöstä, ja asiakaspalautteen perusteella harsoja on pakkauksessa tänä vuonna enemmän. Myös viltti on otettu uudelleen valikoimaan!

Leluna pakkauksessa on ruskea nalle .

Monikäyttöisyys on keskiössä tuotevalikoimassa tälläkin kertaa. Kahdessa bodyssa on jatkopalat, jotta vaate sopii vauvalle pidempään. Lisäksi kaikissa pakkauksen housuissa on pitkät käännettävät resorit lahkeessa. Ne lisäävät housujen käyttöikää.