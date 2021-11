Tärveleekö tämä häiriötekijä sinunkin seksielämäsi? – "Kumppani joutuu aika kovaan kilpailutilanteeseen"

Korona-ajalla on taatusti ollut monenlaisia vaikutuksia suomalaistennkin parisuhteisiin – mutta millaisia vaikutukset ovat olleet? Väestöliiton johtava asiantuntija Heli Vaaranen arvelee, että alussa moni pari oli riemuissaan lisääntyneestä yhteisestä ajasta.

– Mutta sitten pidemmän päälle, kun tätä on kovasti jatkunut ja monet tekevät yhä etätyötä kotona, niin alkaa tulla sellaista kyllästymistä, ärsyyntymistä, parisuhderiitoja. Ollaan menty ihan hyvästä tilanteesta huonompaan aika monien kohdalla, Vaaranen kertoi Uutisaamun puhelinhaastattelussa.

Yhdynnät laskussa, mutta miksi? Yksi syy saattaa piillä puhelimessa

Tiedätkö jo, mitä on phubbing ? Phubbing-termi tulee sanoista phone (suom. puhelin) ja snubbing (suom. jättää huomiotta). Phubbing ilmenee esimerkiksi siten, että keskustelu ei etene sen vuoksi, että toinen antaa huomionsa mieluummin älypuhelimelle kuin henkilölle, jonka seurassa on. Baylorin yliopiston vuonna 2015 julkaiseman tutkimuksen mukaan phubbing laski parisuhdetyytyväisyyttä.

Ohjelma on katsottavissa myös mtv-palvelussa ja MTV Uutiset Livessä .

– Minun tulkintani on se, että viihde on tullut todella voimakkaasti ihmisten koteihin, vuoteisiin, yksityiseen aikaan, vapaa-aikaan ja se tarkoittaa, että selaillaan kaikenlaista kiinnostavaa kännyltä, jolloin se oma kumppani joutuu aika kovaan kilpailutilanteeseen. Hän kilpailee parhaimpien sarjojen kanssa, hän kilpailee jännittävien reaaliajassa tulevien uutisten kanssa. Seksi joutuu kilpailemaan huomiosta, ja häviää sen kilpailun, Vaaranen toteaa.

Seksi on parisuhteen liima

– Me joudumme aina viettelemään oman kumppanin uudelleen. Kannustaisin sellaiseen inspiroituneeseen tunnelmaan siellä kotona

Vaaranen kehottaa osoittamaan, että parin välinen yhteys on tärkeää.

– Siihen täytyy luoda tunnelma, siihen täytyy luoda olosuhteet, jossa on kiva toista koskettaa. Ei aina mietitä sitä, olenko minä se, joka koskettaa riittävästi, vaan onko myös minua kiva koskettaa. Annanko sellaisen responssin, että siitä on kiva jatkaa?

– Ihmisillä on nyt vähän hermo kireällä, he yrittävät vain selviytyä. Tämä ei ole seksille otollinen maaperä. Kannustan pitämään kiinni tästä liimasta, jota seksi parisuhteelle siis on.