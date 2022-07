Kumppanin jatkuva puhelimen räpläys voi ärsyttää – terapeutilta selkeä ohje

Lääkärikeskus Mehiläisen yksilö- ja pariterapeutti Jouni Pölönen antaa vinkkejä siihen, mitä kannattaa tehdä, jos kumppani tuntuu vain koko ajan olevan puhelimella.

Pölösen mukaan puhelimen tuijottamista voisi sanoa ikään kuin tämän päivän "vitsaukseksi".

– Historiallisesti katsottuna tilanne on varsin uusi. Älypuhelin on hyvin tärkeä asioiden hoitamisen ja tiedon kulun kannalta, joten voimme lähteä siitä, että se on jatkossakin pysyvä "seuralaisemme", hän sanoo.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Paluuta vanhaan "hyvään" aikaan ei ole. Puhelimen hukkaaminen on käsilaukun tai lompakon katoamiseen verrattavissa oleva ongelma. Siinä on paljon hyvää, se on välttämätönkin.

Selailulle voi olla ymmärrettäviä syitä, mutta niistä kannattaa puhua ääneen

Pölösen mukaan voi olla niin, että kännykän myötä sivuun jäävä osapuoli turhautuu, kun ei tiedä, miksi toinen toimii kuten toimii. Syyt jatkuvalle puhelimen selamiselle voivat sinänsä olla ymmärrettäviä: esimerkiksi aiemmin koronan tai sittemmin vaikkapa Ukrainan sodan vuoksi uutispäivityksiä saatetaan käydä katsomassa jatkuvasti, jos esimerkiksi huoli tilanteesta painaa mieltä.

Eteen voi tulla myös tiettyjä tilanteita, joissa puhelinta on pakko näppäillä. Toisella voi olla menossa vaikkapa tärkeä viestittely omien lasten kanssa.

– Tietyt tilanteet ovat siis ymmärrettäviä, että puhelinta ei turhaan näppäillä, Pölönen sanoo.

– Mutta näistä syistä tulee kertoa toiselle, jos tämä poistaisi ison osan problematiikasta.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Älä provosoidu, jos toinen suuttuu

Jos luurin selailun syy on jokin sellainen, kuten esimerkiksi hyvin yleinen pelien liiallinen pelaaminen, on tilanne Pölösen mukaan hankalampi. Tässä tapauksessa hän suosittelee huomauttamaan kumppanille ystävällisesti, mutta tiukasti, että "puhelin" on nyt liikaa läsnä ja väärällä tavalla.

Mikäli sinulla on tunne, että toisen jatkuva ja selkeästi liiallinen puhelimen turha käyttö sinua ärsyttää, sinulla on oikeus ilmaista tunteesi. Mutta samalla sinun tulee muistaa perustella kantasi konkreettisin faktoin.

Nuhteet puhelimen jatkuvasta selaamisesta eivät välttämättä kuulosta kommentin saaneesta osapuolesta mukavalta. Hän saattaa loukkaantua tai suuttua.

Tässä tilanteessa Pölönen neuvoo, että ei kannata lähteä mukaan suuttumukseen. Älä myöskään ota sanojasi takaisin, koska toisen pitää kohdata se tosiasia, että hän on puhelimella mielestäsi häiritsevän paljon.

– Kannattaa sanoa, että tämä kuormittaa selkeästi meidän olemistamme ja minun mieltäni, että sinä olet liikaa poissaoleva. Enkä voi tietää, mitä teet, onko sinulla mahdollisesti toinen nainen tai mies.

Terapeutilta selkeä ohje: Pistä puhelin välillä pois

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Pölönen kehottaa pohtimaan, olisiko mahdollista sopia pelisäännöt kännykän käytölle. Hänen mukaansa useimmat tällaista palautetta saavat tunnistavat ongelman ja saattavat myöntää sen oikeastaan häiritsevän heitä itseäänkin.

Pölösen mukaan jo pelkkä puhelimen kädessä pitäminen toisen puhuessa on viesti siitä, että lopeta nopeasti puheesi, täällä on jotain sitä tärkeämpää.

Terapeutilla onkin tähän selkeä ohje: Kun toinen puhuu sinulle, pistä puhelin pois. Se on toisen arvostusta.

Miten estää parisuhdekriisi lomalla? Asiantuntija vastaa: