Milloin viimeksi kehuit itseäsi tai jotakuta toista? | MTV Uutiset





Milloin viimeksi kehuit itseäsi tai jotakuta toista? "Hyvä mieli jää kytemään" 9:15 Milloin viimeksi kehuit itseäsi tai jotakuta toista? Huomenta Suomessa aiheesta keskustelivat Kehukorttien tekijät, filosofian maisteri Sanna Wikström ja erikoispsykologi Nina Lyytinen. Julkaistu 17.02.2026 18:52 Kati Hyttinen kati.hyttinen@mtv.fi Moni meistä ajattelee itsestään ikävästi, mutta ei kannattaisi. Milloin viimeksi kehuit itseäsi tai jotakuta toista? Vaikka esimerkiksi peilikuva ei aamulla varsinaisesti ihastuta, omaa itseä kannattaisi tervehtiä reippaalla kehulla. Se nimittäin tekee hyvää itsetunnolle ja mielialalle – varsinkin jos pysähtyy oikeasti pohtimaan omia vahvuuksiaan ajan kanssa. Itsekehulla ja -vahvistuksilla on tutkitusti myönteisiä vaikutuksia hyvinvointiin. Esimerkiksi viime vuonna julkaistussa laajassa amerikkalaisessa meta-analyysissä kävi selville, että positiivisten henkilökohtaisten vahvuuksien reflektointi lisäsi koettua hyvinvointia, paransi mielialaa ja vähensi ahdistukseen liittyviä oireita. Aloita vähitellen Jos omakehu tuntuu vaikealta, voi aloittaa pienistä asioista. Filosofian maisteri Sanna Wikström kertoi Huomenta Suomen haastattelussa helmikuussa kehuneensa itseään viimeksi kuntosalilla hyvästä onnistumisesta. Erikoispsykologi, tietokirjailija ja kouluttaja Nina Lyytinen taas siitä, että onnistui olemaan ajoissa paikalla haastattelussa. Wikströmin mukaan vanha suomalainen "oma kehu haisee" -vaatimattomuus, joka liittyy myös palautteen vastaanottamisen vaikeuteen, on syytä unohtaa.

– Ensimmäisenä aletaan selittelemään, että "no mutta katsokaa, se on vain vanha paita" tai että "en minä oikeasti osaa". Se on suojausta, ettei vaan nostaisi itseään liikaa, ettei vaan ylpistyisi, Wikström totesi.

– Ja samalla meillä on kuitenkin sellainen vaade vaikka työhaastatteluun mennessä, että meidän pitää osata tunnistaa vahvuuksiamme ja myös sanoittaa niitä. Lapsiakin opetetaan sanottamaan vahvuuksiaan ja yhtä aikaa meillä on tämmöinen ajatus, että niitä ei saakaan sanoa ääneen.

Omia taitoja ja osaamista kannattaa pysähtyä pohtimaan.Shutterstock

Kehu kannattaa siis tosiaan sanoa ääneen eikä vain miettiä esimerkiksi peilin edessä.

– Peilin edessä kehumisella ei välttämättä ole kauhean vahvaa vaikutusta, mutta sillä on, jos me aidosti pysähdymme pohtimaan meidän taitojamme ja osaamistamme. Välillä voi kirjoittaakin niitä asioita, että tulee näkyväksi se, että mitä arvostaa itsessään ja mitä muissa, Lyytinen ohjeisti.

Muista kehua myös muita

Myös toisten kehumisesta saa aikaan hyvän mielen itselle.

– Suomalaiset on aika hyviä antamaan kehittäviä palautteita. Mutta jos me kehuttaisiin toisiamme vähän enemmän, saisimme paljon hyvää liikenteeseen, Wikström arvioi.

– Toisten kehumisesta tulee ihan valtavan hyvä mieli, useimmiten ainakin, ja se hyvä mieli jää kytemään ja sillä voi olla tosi paljon hyviä vaikutuksia.

Lyytinen toteaa, että myös työelämässä pitäisi antaa aiempaa enemmän myönteistä palautetta. Hänen mukaansa esimerkiksi kehityskeskustelujen lisäksi pitäisi käydä "kehukeskusteluja".

– Että oikeasti pysähtyisimme siihen, missä toinen on hyvä ja mitä arvostan hänessä. Työyhteisöissä me toimimme yhdessä ja tarvitsemme myös toisen taitoja ja osaamista. Ja kun toinen saa arvostusta, usein se lisää myös tekemistä.

– Kehu on lahja, Lyytinen määritteli.

Katso yllä olevalta videolta, miten ammattilaiset kehuvat toisiaan ja ottavat kehuja vastaan korttien avulla.

Kati Hyttinen MTV Uutiset Kati Hyttinen työskentelee MTV Uutisissa uutistoimittajana. Hän tekee töitä MTV Uutisten verkkodeskissä ja Lifestyle-toimituksessa, joissa hän seuraa uutisia ja ilmiöitä. Hän on erikoistunut muun muassa ympäristö-, luonto- ja eläinaiheisiin. Voit lähettää juttuvinkkejä Katille osoitteessa kati.hyttinen@mtv.fi.