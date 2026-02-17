Moni meistä ajattelee itsestään ikävästi, mutta ei kannattaisi.
Milloin viimeksi kehuit itseäsi tai jotakuta toista?
Vaikka esimerkiksi peilikuva ei aamulla varsinaisesti ihastuta, omaa itseä kannattaisi tervehtiä reippaalla kehulla. Se nimittäin tekee hyvää itsetunnolle ja mielialalle – varsinkin jos pysähtyy oikeasti pohtimaan omia vahvuuksiaan ajan kanssa.
Itsekehulla ja -vahvistuksilla on tutkitusti myönteisiä vaikutuksia hyvinvointiin.
Esimerkiksi viime vuonna julkaistussa laajassa amerikkalaisessa meta-analyysissä kävi selville, että positiivisten henkilökohtaisten vahvuuksien reflektointi lisäsi koettua hyvinvointia, paransi mielialaa ja vähensi ahdistukseen liittyviä oireita.
Aloita vähitellen
Jos omakehu tuntuu vaikealta, voi aloittaa pienistä asioista.
Filosofian maisteri Sanna Wikström kertoi Huomenta Suomen haastattelussa helmikuussa kehuneensa itseään viimeksi kuntosalilla hyvästä onnistumisesta. Erikoispsykologi, tietokirjailija ja kouluttaja Nina Lyytinen taas siitä, että onnistui olemaan ajoissa paikalla haastattelussa.
Wikströmin mukaan vanha suomalainen "oma kehu haisee" -vaatimattomuus, joka liittyy myös palautteen vastaanottamisen vaikeuteen, on syytä unohtaa.