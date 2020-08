Monet yritykset jatkavat etätöitä pysyvästi – "Tämä on radikaali muutos työelämässä"

Yritysten tilanne on parantunut kesän kuluessa merkittävästi, selviää Suomen Yrittäjien yrittäjägallupista. Yrityksissä aiotaan laajalti myös jatkaa etätöitä pysyvästi. Puolet vastaajista kertoo, että etätöitä jatketaan syksyllä heidän yrityksissään.

Koronakriisin aikana 59 prosentissa yrityksistä on tehty etätöitä. Toimialoista etätöitä on tehty eniten palveluissa. Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä etätöitä on gallupin mukaan tehnyt noin 300 000–350 000 henkilöä.