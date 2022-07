THL-pomo Mika Salminen tyrmää koronarokotteita koskevat väitteet: "Kuulostaa disinformaatiolta"

– On täysin mahdollista, että talvella tulee taas vähän isompi korona-aalto. Toisaalta jos moni saa tartunnan ennen talvea, voi olla, että talven aalto jääkin pienemmäksi, Salminen kertoo STT:lle.

Euroopassa tapausmäärissä on jo ollut nousua, todennäköisesti juuri omikronin entistä tartuttavampien alavarianttien BA.4 ja BA.5 leviämien seurauksena. Näin on myös Suomessa tällä hetkellä käymässä, kertoo Salminen.

Omikronin alavariantit tartuttavampia, mutta eivät vakavampia

Tartuntamäärien kasvu Euroopassa on kuitenkin näkynyt sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrän ja paikoin myös kuolematapausten maltillisena kasvuna.

Sairaalahoitoa vaativien koronapotilaiden määrä saattaa hieman kasvaa Suomessakin omikronin alavarianttien kasvattaessa tartuntamääriä. Salmisen mukaan sairaalahoidon kantokyky on tällä hetkellä kuitenkin hyvä eikä tehohoidon tarve ole nousussa.

"Ei pidä paikkansa, että rokotukset olisivat hiipuneet"

Salminen muistuttaa, että ihmisillä, jotka ovat ottaneet THL:n suosittelemat koronarokotukset, on yhä erittäin hyvä suoja vakavaa koronatautia vastaan. Rokotusten antama suoja myös omikronin alavariantteja vastaan on hyvä.

Loppukesästä THL on kuitenkin laajentamassa neljättä koronavirusrokotetta koskevaa suositustaan.

THL on saanut poliitikoilta jonkin verran kritiikkiä neljänsien rokoteannosten "panttaamisesta". Salmisen mukaan rokotuksia ei kuitenkaan ole kannattanut käynnistää liian aikaisin.

– Jos talvella on vaikein epidemiatilanne, rokotukset täytyy saada ajoitettua niin, että saavutettu hyöty on mahdollisimman suuri. Lisäannosten tuoma suoja tartuntoja vastaan on lyhytaikainen, Salminen sanoo.