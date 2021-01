Suomalaistutkijat: Koronaviruksen uusi mutaatio huomattavasti tartuttavampi, tällaiset toimet saavat kannatusta – "Näin nopeaa muutosta ei olla aikaisemmin nähty"

– Toisaalta, koronavirus leviää ympäri maailmaa, jolloin viruksella on paljon mahdollisuuksia muuntumiseen.

Myös Euroopan tautivirasto arvioi viikko sitten , että uusi muunnos on mahdollisesti aiempaa tartuttavampi.

Britannian muunnos jää haaviin tehokkaasti

– Samanlaisia löydöksiä on tehty Tanskassa joulukuussa otetuissa satunnaisnäytteissä. Lisäksi on saatu selville, että uuden muunnoksen mutaatio parantaa viruksen sitoutumista ihmisen solun proteiineihin, mikä voi lisätä tartuttavuutta, Aivelo kertoo.

Viruksen leviämistä mallintava Aalto-yliopiston tilastotieteen apulaisprofessori Pauliina Ilmonen muistuttaa, että tartuttavuusluvun arvioiminen on vaikeaa, sillä siihen vaikuttavat myös rajoitustoimet.

– Rajoituksia yleensä tiukennetaan, kun tapausmäärät alkavat nousta, mikä vaikeuttaa tartuttavuuden arviointia. Britannian tartuntamäärien ja tutkimusten perusteella ero muunnoksen tartuttavuudessa on kuitenkin huomattava.

Ei tarvetta välittömille toimille

Suomessa brittimuunnosta on toistaiseksi todettu 17 henkilöllä. Tutkijoiden mukaan Suomessa ei tällä hetkellä ole syytä ottaa käyttöön uusia rajoituksia virusmuunnoksen vuoksi.

– Tällä hetkellä näyttää siltä, että uusi muunnos ei leviä laajasti Suomessa. Jos tapauksia on vain vähän, niin eivät ne saman tien räjähdä käsiin. Lisäksi näyttää onneksi edelleen siltä, että uusi muunnos ei aiheuta vakavampaa tautia eikä myöskään tartu aiempaa helpommin lapsiin ja nuoriin, Aivelo kertoo.

– En näe mitää syytä ryhtyä välittömästi suuren luokan toimiin. Jos uusi muunnos leviää laajasti Suomeen, siihen tehoavat samat rajoitteet, kuin muihinkin virusmuotoihin. Fyysisten kontaktien vähentäminen on kaiken a ja o, Ilmonen sanoo.

"Lista maista, joissa uusi muunnos leviää, kasvaa jatkuvasti"

Suomi on kieltänyt matkustajalennot Britanniasta 11. tammikuuta saakka. Aivelon mukaan lentojen keskeyttämisellä voidaan pelata aikaa mutta ei ratkaista tilannetta pitkällä aikavälillä.

Siksi Aivelon mukaan tärkein toimi on kaikkien Suomeen saapuvien testaaminen sekä ympäri Suomea otettujen satunnaisnäytteiden testaaminen uuden muunnoksen varalta.

Ilmosen mukaan Britannian lentojen keskeyttäminen on ollut oikea toimi. Hänen mukaan kaikkein tärkeintä on kuitenkin seurata jatkuvasti mittareita, kuten tartuntamääriä ja tartuntamäärien kasvua.

– Epidemiatilanteessa on tällä hetkellä niin monta liikkuvaa osaa, että ennustaminen on äärimmäisen vaikeaa. Siksi on huomattavan tärkeää seurata jatkuvasti lyhyen aikavälin mittareita. Jos huomaamme, että tartuntamäärät kasvavat nopeasti, voimme reagoida jo siinä vaiheesssa, kun tartuntamäärät ovat maltillisia. Muutoin tilanne voi lähteä niin sanotusti lapasesta hyvinkin nopeasti, Ilmonen arvioi.