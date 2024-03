Millainen urakka olisi, jos Putin haluaisi palauttaa Neuvostoliiton kokoisen valtion?

Viro, Latvia ja Liettua

Nyt Nato on vahvasti läsnä alueella sekä länsinaapuri Puolassa ja liittouma on vannonut puolustavansa joka neliötuumaansa. Niinpä Putin joutuisi ottamaan riskin suorasta yhteenotosta Naton kanssa.

Edetään etelämmäksi. Valko-Venäjästä Putinille ei ole huolta – se on ollut jo pitkään nöyrä vasalli, ja valtion johtaja Aljaksandr Lukashenka saa kiittää asemastaan Putinia. Valko-Venäjä on henkisesti osa "venäläistä maailmaa". Ukraina ei tätä koe olevansa.

Tasankomaiden länsilaita

Ukrainan ja Romanian välissä on Moldovan valtio.

Karpaattien vuoriston ja Dnestr- eli Nistru-joen välinen alue on Ukrainan ympäröimä. Nistru-joen itäranta, Transnistria, on Venäjän niin sanottujen rauhanturvajoukkojen valvoma ja aiemmin Venäjään liittymistä haikaillut maakaistale.

Moldovan alue voisi olla Putinille oiva kohde, koska Moldova ei kuulu Natoon. Yksi ongelma on, ettei Putin pääse Moldovaan koska Ukraina on välissä.

Mustanmeren toiselle puolelle

Kaukasia on alue Mustanmeren ja Kaspianmeren välissä, ja varsinainen kansojen, kielten ja kulttuurien tilkkutäkki.

Sen pidemmälle Putin ei näytäkään haluavan, ehkä siksi, että kaukasialaisista vaikeuksista Putinilla on kokemusta käymistään sodista vuorten omalla puolellaan Tsetsheniassa.

Armenia ja Azerbaidzan

Armenialaiset kristittyinä ja azerit muslimeina edustavat eri maailmankäsityksiä, ja kiistakapula on ollut Vuoristo-Karabah, armenialaisalue Azerbaidzanin sisällä.

Putinilla ei ilmeisesti ole enää kiinnostusta Armeniaan, koska Turkin avustama Azerbaidzan on ratkaissut Vuoristo-Karabahin kiistan voimalla itselleen.

Azerbaidzania Putinin on ilmeisen turha haikailla Turkin vahvan tuen vuoksi.

Kaspianmeren taakse

Venäjän ja Putinin naapuri on jätti Kazakstan, suurelta osin tasankoa ja aavikkoa. Maan johtaja on ollut 30 vuotta Nursultan Nazarbajev ja mies kummittelee yhä kulisseissa.

Putinille Kazakstanista ei ehkä olisi alueellista hyötyä ja poliittisesti maan nykyjohtaja Kasym-Žomart Tokajev on tarpeeksi hyvissä väleissä Putinin kanssa jo nyt. Tokajev pyysi ja sai venäläisiä rauhanturvaajia avuksi sisäisiin kahinoihin kaksi vuotta sitten.

Kazakstanin alla kartalla on Uzbekistan. Siellä valtaa piti neuvostoperuja ollut Islom Karimov aina vuoteen 2016 asti, mutta maa on sittemmin hivuttautunut kohti järjellisempää valtiota. Uzbekistanissa on levottomia islamilaisia liikkeitä ja toimijoita, eikä Putin kaipaa sellaisia.