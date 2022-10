Kymmenet tuhannet venäläiset pakenivat Kremlin tiukkaa otetta Georgiaan – "En ole koskaan nähnyt sellaista pyöräilevien älykköjen jonoa"

Satelliittikuvat kilometrien jonoista Verkhivin raja-asemalle viestivät selkeästi, että kaikki sotimisikäiset miehet eivät halunneet rintamalle ja/tai vastustavat presidentti Vladimir Putinin hyökkäyssotaa.

– En halua ampua ketään, siksi olen täällä, sanoo Moskovasta Tbilisiin lähtenyt 49-vuotias markkinointiammattilainen Igor Tikhiy uutistoimisto Reutersille.

"Ennennäkemätön älykköjen jono rajalla"

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Tikhiy listaa sodan aiheuttaman aivovuodon tulosta. Hänen mukaansa kansainvälisten yhtiöiden olisi kannattanut perustaa Larsiin Ukrainan puolelle rajaa Larsiin rekrytointipisteistä.

– En ole koskaan nähnyt sellaista pyöräilevien älykköjen jonoa keskellä yötä. Väkeä Pietarista, Sverdlovskin alueelta, Moskovasta. Ihmisiä, joilla on taustaa tieteen tekemisessä, teatterissa, musikaaleissa. Hyvin järjestäytyneitä, fiksuja, kärsivällisiä ihmisiä, Tikhiy toteaa.

Georgian pääkaupunki Tbilisi oli turvapaikka venäläisille poliittisille aktivisteille jo ennen julmaa hyökkäyssotaa. Kun Venäjän asevoimat vyöryivät ja iskivät Ukrainan rajojen yli, monen katse kohdistui Tbilisiin.

– Meidän on autettava liikekannallepanoa pakenevia maanmiehiämme, ja meidän näkökulmastamme päätös lähteä maasta on mobilisaation pakottama. Päätös on sodanvastainen, ja sen tehnyt henkilö ei mene rintamalle, ei tapa ukrainalaisia tai ole osallinen sotarikoksiin tai rikolliseen sotaan, sanoo Jevgeni Lamyn uutistoimisto Reutersille.

24-vuotias Lamyn on kotoisin Moskovasta ja toimii Tbilisissä vapaaehtoisena emigrantteja tukevassa järjestössä.

Tbilisi turvapaikka jo ennen liikekannallepanoa

Georgiaan saapui tuhansia venäläisiä jo ennen osittaista liikekannallepanoa. Jopa 45 000 venäläistä oli avannut siellä pankkitilinsä tänä vuonna ennen syyskuista julistusta, sanoo Georgian keskuspankki.

Taloudellinen piristysruiske, mutta myös tavallisten georgialaisten kannalta lompakkoon osuva muutos, varsinkin jos haluaa asuntoa Tbilisistä. Hyvin toimeentulevat venäläiset kun ovat nostaneet asuntojen vuokrien hintoja.

Georgialaiset vastustavat voimakkaasti Venäjän hyökkäyssotaa, ja moni syyttää Georgian unelma -puolueen hallitusta liikaa Venäjää myötäileväksi.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Hallituksen taustalla Venäjällä rikastunut miljardööri

Puolueen taustalla toimii entinen pääministeri Bidzhina Ivanihsvili, joka loi miljardiomaisuutensa pankki- ja metallialan bisneksissä Venäjällä. Kuinka vahva ote hänellä on, siitä on erimielisyyttä, mutta vaikuttajahahmo hän yhä on.

Maan hallitus myös nokittelee Ukrainan kanssa, ja välit EU:hun eivät ole rypyttömät.

Kesäkuun huippukokouksessaan EU-johtajat hyväksyivät Moldovan ja Ukrainan ehdokasmaaksi. Georgia jäi vielä ulkopuolelle. Valtaosa ukrainalaisista halua mukaan läntiseen integraatioon, sekä EU:hun että Natoon.

Georgia oli osa Neuvostoliittoa ennen itsenäistymistään 1991. Yhteinen vaikea historia tietysti yltää jo aikaan ennen kommunistivaltaa.

Vaikeaa on ollut viime vuosikymmenetkin.

Venäjä miehittää Abhasiaa ja Etelä-Ossetiaa

Georgiassa on asukkaita hieman alle neljä miljoonaa. Maan pinta-ala on noin viidesosa Suomesta, siitäkin osa Venäjän hallussa, nimittäin Etelä-Ossetia ja Abhasia, joka julistautui itsenäiseksi 1992. Tunnustus on tosin tullut vain Moskovasta, ja muutamasta Kremlin liittolaismaasta, kuten Syyriasta ja Venezuelasta.

Diplomaattiset välit katkesivat 2008, kun Venäjä hyökkäsi Georgiaan. Nyt Georgiassa toimii EU:n missio EUMM, joka valvoo sodan lopettaneen sopimuksen toteutumista.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Venäläiset pääsevät silti Georgiaan ilman viisumia, mikä näkyy ja kuuluu Georgiassa.

Viime viikolla parlamentin edustalla oli koolla muutaman sadan Venäjää vastustavan mielenosoitus. Eräs nainen pitää Putin on terroristi, Venäjä on miehittäjä -kylttiä.

"30 vuotta olemme yrittäneet eroon venäläisyydestä"

Kaikki georgialaiset eivät katso hyvällä venäläisten suurta emigranttiaaltoa. Menneisyys muistetaan, Georgia oli pieni osa venäläisjohtoista Neuvostoliittoa.