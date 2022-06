Moskova hallitsi aikoinaan kuudesosaa maapallosta, ja sitä Putin haluaa: "Hän haluaa viedä Venäjän takaisin 1800-luvulle"

Putin, joka on Venäjän maantieteellisen seuran puheenjohtaja, kannusti yleisön raikuviin aplodeihin pojan vastaukselle.

Vuosia sitten käyty dialogi kuvaa Trofimovin mukaan Venäjän perimmäisiä aikeita täysin. Venäjä uskoo, että sillä on luonnollinen oikeus sekä perustavanlaatuinen tarve ottaa valtaansa aina vain uusia alueita.

Viimeisten vuosikymmenien aikana tätä tarvetta on tuotu esiin hienovaraisemmalla tavalla. Venäjä on esittänyt huoliaan Naton laajentumisesta sekä väitetystä venäjänkielisten vähemmistöjen syrjinnästä.

Ukrainan sodan alettua, Venäjän aikeista ja haluista on puhuttu suoremmin.

Haikailua Pietari Suuren valloituksiin

Putinin neuvonantaja Vladimir Medinski puhui vielä suoremmin. Medinski viittasi aikaan, jolloin Moskovan vallassa oli kuudesosa maapallosta. Hän viittasi maihin, jotka ovat olleet pitkään itsenäisiä, kuten Puolaan ja Suomeen. Medinski oli pahoillaan siitä, että Moskovan valta on pienentynyt reilusti noista ajoista.

Uhkailua naapureille

Moskovasta on jo tullut uhkauksia muillekin naapureille, kuten Liettualle, Virolle ja Moldovalle. Moldovaa on jo kenraalitasolla kutsuttu kohteeksi.

– Putinilla ei ole sotilaallista kapasiteettia. Hän on täysin sidoksissa Ukrainaan, jossa menestys on ollut huonoa. Uusille alueille meneminen olisi hullua, Stubb toteaa.

Venäläinen oppositiopoliitikko Marat Gelman on kuitenkin sanonut, että noloksikin kuvattu sotamenestys Ukrainassa voi olla juuri se asia, mikä ajaa Putinin laajentamaan sotaa.

– Putinin kannatusluvut ovat uhattuna Venäjällä. Hän ei osaa selittää venäläisille, miksi hänen jatkuvasti laajentamansa ja rahoittamansa armeija ei pärjää Ukrainalle. Hänen täytyy viedä asiat uudelle tasolle. Tasolle, jossa hän ei ole sodassa vain Ukrainaa vastaan, vaan koko maailmaa vastaan. Näin ollen on olemassa vaara, että hän valitsee pian uuden uhrin, Gelman sanoo.

– Kuka sanoi, että Ukraina on vielä maailmankartalla kahden vuoden kuluttua?

"Meidän pitäisi uskoa Putinin sanaan"

– Putin on myös Baltian maiden perässä, jos hän onnistuu Ukrainassa. Tämän vuoksi meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta hän ei onnistuisi, koska hänen ruokahalunsa vain kasvaa. Jos hän selviää tästä kuin koira veräjästä, kukaan ei voi tuntea oloaan turvalliseksi, Kallas sanoo.

– Meidän pitäisi uskoa Putinin sanaan. Vaikka arvioimmekin, ettei hänellä todellakaan ole sotilaallista kykyä toimia suureellisen näkemyksensä mukaisesti, todellisuus on, että hänellä on vahvat aikeet ja tahdonhalua. Ja Venäjällä ei ole tarpeeksi vahvaa oppositiota muuttamaan tätä asiaa, ainakaan toistaiseksi, hän jatkaa.

Venäjän aiemmat valtaukset menneet läpi sormien

– Putin tekee mitä vain, jos hän pääsee siitä pälkähästä. Hän on huligaani, sanoo Venäjän entinen pääministeri Mihail Kasjanov.

Venäjä Mongolivaltakunnan perässä

Venäjän politiikassa on tällä hetkellä nousussa voimakas ajattelumalli. Niin sanotut Euraasialaiset uskovat nyt, että Venäjä on Mongolian imperiumin perillinen. Yksi tunnetuimmista Euraasia-ajattelun kannattajista on venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu.