Yle: Lähi-idän tutkija Timo R. Stewartin työsuhde Upissa päättyy – johtaja tyrmää kritiikin vaikuttaneen

Tutkija Timo R. Stewartin työsuhde päättyy vuodenvaihteessa Ulkopoliittisessa instituutissa (Upi), uutisoi Yle.
Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Stewart on tunnettu Lähi-idän asiantuntija. Hän on kommentoinut aktiivisesti esimerkiksi Gazan sotaa.
Päätöksen työsuhteen jatkamatta jättämisestä on tehnyt Upi:n johtaja Hiski Haukkala.
Haukkala kiistää, että työsuhteen päättyminen liittyisi Stewartin kritiikkiin Suomen hallituksen Israel-politiikkaa kohtaan. Haukkalan mukaan muutamien tutkijoiden työsuhde päättyy säästöjen vuoksi.
Stewart kertoo Ylelle yllättyneensä siitä, ettei Upi jatka hänen työsopimustaan. Hän ei halua pohtia, miksei sopimusta jatketa.
– Olen väärä henkilö arvioimaan sitä. Minun on annettu ymmärtää, että työhöni on oltu talossa hyvin tyytyväisiä, Stewart kommentoi Ylelle.
Vanhempi tutkija Stewart on työskennellyt UPI:ssa vajaan viiden vuoden ajan.
Ulkopoliittinen instituutti on eduskunnan yhteydessä toimiva tutkimuslaitos.
Presidentti Stubbin pojan valinta harjoittelijaksi selvityksessä
UPI:n henkilöstöpolitiikka on ollut tänä vuonna muutenkin paljon esillä.
Presidentti Alexander Stubbin pojan Oliver Stubbin valinta Ulkopoliittisen instituutin (Upi) harjoittelijaksi on selvityksessä, uutisoi Svenska Yle. Eduskunnan oikeusasiamies on saanut 12 kantelua ja valtioneuvoston oikeuskansleri neljä.
Valituksissa Upin johtoa ja valintaprosessiin osallistuneita henkilöitä arvostellaan voimakkaasti. Lisäksi kysytään, onko harjoittelijan valintaan liittynyt eturistiriitoja.
Oikeusasiamies on pyytänyt Upilta lausuntoa, jonka on oltava valmis 15. lokakuuta mennessä.
Lausunnoissa pyydetään vastauksia siihen, miten valintakriteerejä on sovellettu hakijoiden tutkintoja vertaillessa ja ovatko kevään valintakriteerit poikenneet aikaisemmista vuosista.
Ylen raporti n mukaan Oliver Stubb on kokemattomin harjoittelija, joka Upilla on viiden vuoden aikana ollut.